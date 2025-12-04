Clima en Hermosillo hoy 4 de diciembre; llega un nuevo frente frío con posibles lluvias

La ciudad de Hermosillo tendrá un día parcialmente nublado y con 30% de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 24°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este jueves.

Para hoy 4 de diciembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:02 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 24 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 34 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que a corriente en chorro polar y un río atmosférico generarán cielos parcialmente nublados y rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre el sur y oriente de Sonora.

Además, se mantendrá un ambiente muy frío, con temperaturas de -5 °C a 10 °C al amanecer en municipios del oriente y norte. En los próximos días se esperan temperaturas mínimas que vayan de los siete a los 12 grados, mientras que en la región noroeste se anticipan mínimas de seis a 10 grados.

Asimismo, hoy se aproxima un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora, sobre la frontera norte, ocasionando un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, rachas de viento fuertes y probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 4 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 13°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 24°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 18°C

: Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 5 de diciembre

Temperatura : 12°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: