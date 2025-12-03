  • 24° C
Hermosillo

De acuerdo al pronóstico, el próximo jueves un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del país, ocasionando un marcado descenso en el termómetro

Dic. 03, 2025
Clima en Hermosillo hoy 3 de diciembre; descenderán las temperaturas mínimas

La ciudad de Hermosillo tendrá un día nublado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 25°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este miércoles.

Para hoy 3 de diciembre, se espera una sensación térmica de 25 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:02 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 24 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 37 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 34, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 46 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sur de Sonora, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre el sur de Sonora.

Asimismo, un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora se espera a partir del próximo jueves 4 de diciembre, ocasionando un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, rachas de viento fuertes y la probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 3 DE DICIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 24°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 18°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 4 de diciembre

  • Temperatura: 12°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


