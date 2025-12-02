"Navidad Sinfónica": Anuncia serie de conciertos navideños en Hermosillo; conoce las fechas y precios

Los villancicos y arreglos clásicos volverán a tomar protagonismo en Hermosillo este diciembre con la llegada de Navidad Sinfónica, una serie de conciertos que reunirá a tres de las principales agrupaciones musicales del estado: la Orquesta Filarmónica de Sonora, la Banda Sinfónica del Estado de Sonora y la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora.

El Instituto Sonorense de Cultura confirmó las presentaciones a través de un flyer con el mensaje:

"La Navidad suena mejor en vivo. Prepárate para una experiencia que ilumina el corazón". Y vaya que la promesa apunta a cumplirse: el programa contempla música para todas las edades y una temporada pensada para disfrutarse en familia.

¿DÓNDE SERÁN LOS CONCIERTOS DE NAVIDAD SINFÓNICA?

Todos los eventos se llevarán a cabo en el Teatro de la Ciudad, dentro de la Casa de la Cultura de Sonora, un recinto tradicional para este tipo de espectáculos y que suele llenarse rápido en temporada decembrina.

FECHAS DE NAVIDAD SINFÓNICA 2025

La serie incluye cuatro fechas, cada una a cargo de una agrupación distinta:

1. Orquesta Filarmónica de Sonora - 4 y 5 de diciembre, 20:00 horas.

2. Banda Sinfónica del Estado de Sonora - 7 de diciembre, 19:00 horas.

3. Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora - 11 de diciembre, 20:00 horas.

PRECIO DE BOLETOS Y PUNTOS DE VENTA

Los boletos ya están disponibles a través de xticket.mx, así como en puntos físicos: oficinas de Xticket, Discos y Novedades, Onda Latina y Óptica RB.

Los costos se mantendrán accesibles para incentivar la asistencia:

150 pesos en preventa, para estudiantes y personas de la tercera edad.

en preventa, para estudiantes y personas de la tercera edad. 200 pesos en taquilla general.

Lo recaudado se destinará al fortalecimiento de cada agrupación, un impulso directo al talento musical sonorense. Quienes deseen resolver dudas o mantenerse al tanto de actualizaciones pueden consultar las redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura, en @iscsonora.