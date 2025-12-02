Clima en Hermosillo hoy 2 de diciembre; amanecerá con más frío en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 2 de diciembre, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:01 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 25 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 33 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sur de Sonora, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h sobre el sur de Sonora.

Asimismo, un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora se espera a partir del próximo el día 4 de diciembre, ocasionando un marcado descenso de temperaturas, lluvias de ligeras a moderadas, rachas de viento fuertes y la probabilidad de caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 2 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 13°C

: 13°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 26°C

: 26°C Cielo : Soleado

: Soleado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 21°C

: 21°C Cielo : Parcialmente nublado

: Parcialmente nublado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 3 de diciembre

Temperatura : 13°C

: 13°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: