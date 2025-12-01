Clima en Hermosillo hoy 1 de diciembre; se pronostica un día nublado y más frío

La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y sin de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 26°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y menos cálido por la tarde de este lunes.

Para hoy 1 de diciembre, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:00 y el atardecer será a las 17:25, brindando un total de 10 horas y 26 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 21 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 34, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 28 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin probabilidad de lluvia. A su vez, con un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche y cálido durante el día.

Asimismo, un nuevo frente frío en el norte del estado de Sonora se espera a partir del próximo 3 de diciembre, el cual podría provocar algunas lluvias moderadas, rachas de viento fuertes y se prevé posible caída de nieve/aguanieve sobre la región montañosa del estado de Sonora.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 1 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 13°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 26°C

: Cielo: Nubes y claros

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 21°C

: Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del 2 de diciembre

Temperatura : 13°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: