Ayuntamiento de Hermosillo cancela concierto de "La Recaída Tour" a dos horas del evento

El concierto de "La Recaída Tour", programado para esta noche en Hermosillo, Sonora, fue cancelado de manera inesperada por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, según informó Javier Rosas acompañado de los vocalistas de Máximo Grado y Enigma Norteño

De acuerdo a lo dicho por ellos mismos, la notificación llegó apenas dos horas antes de la apertura de puertas del Palenque, cuando todo estaba listo para iniciar el espectáculo.

En su mensaje, los artistas explicaron que llevaban varios días en la ciudad preparando el show y afinando cada detalle. Incluso reportaron que la venta de boletos ya anticipaba un lleno total y que durante la tarde realizaron las pruebas de sonido habituales para garantizar la calidad del concierto.

Sin embargo, el Ayuntamiento argumentó que la Policía Preventiva y Tránsito Municipal no contaba con la disponibilidad operativa ni con el personal suficiente para brindar el apoyo requerido, por lo que el evento no podía llevarse a cabo.

@denysse.nena Atención al público de Hermosillo Información referente al evento de Hoy de "La Recaída Tour 2025" @enigmanorteno @maximogradooficial @javierrosasap @larecaidatour ? sonido original - Denysse

ESPERABAN UN LLENO TOTAL

Los cantantes expresaron su profunda decepción y tristeza por la decisión, al señalar que la suspensión escapa totalmente de su control y afecta a miles de seguidores que esperaban con entusiasmo la presentación.

También compartieron que comprenden la frustración del público, especialmente de quienes ya tenían boleto en mano para un espectáculo que estaba prácticamente agotado.

Finalmente, los artistas informaron que en breve se dará a conocer el mecanismo oficial para la devolución del dinero a todas las personas que adquirieron su entrada. Agradecieron la comprensión y el apoyo de sus fans ante una situación que calificaron como lamentable e inesperada.