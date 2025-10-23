Clima en Hermosillo hoy 23 de octubre; se prevé un descenso en temperaturas mínimas

La ciudad de Hermosillo tendrá un día soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 34°C y una mínima de 21°C, registrando un ambiente muy caluroso durante este jueves.

Para hoy 23 de octubre, se espera una sensación térmica de 31 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:30 y el atardecer será a las 17:45, brindando un total de 11 horas y 16 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 15 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé la aproximación de un nuevo frente frío para la siguiente semana, durante los próximos 24 y 28 de octubre, generando un ligero descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en el noroeste del Estado.

Asimismo, una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera originará cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias ligeras (0.5 a 5mm) para el noroeste y norte de Sonora en horario vespertino.

A su vez, se prevén amaneceres fríos a frescos (7 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el territorio sonorense durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 23 DE OCTUBRE

Por la mañana

Temperatura: 22°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 33°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 26°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del viernes 24 de octubre

Temperatura: 17°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.

Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.

Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.

Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.