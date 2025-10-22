  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 22 de octubre; sube la temperatura en la capital sonorense

Este mes, los valores máximos se mantendrán cercanos a los 40°C; se espera que la próxima semana se acerque un nuevo frente frío a la región

Oct. 22, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día mayormente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 38°C y una mínima de 22°C, registrando un ambiente muy caluroso durante este miércoles.

Para hoy 22 de octubre, se espera una sensación térmica de 34 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 06:29 y el atardecer será a las 17:46, brindando un total de 11 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 46, considerada como "Moderada", lo que permite disfrutar las actividades aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 15 por ciento para este día. El índice FPS también será alto, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé la aproximación de un nuevo frente frío para la siguiente semana, durante el 28 de octubre, generando un ligero descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas en el noroeste del Estado.

Asimismo, una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera originará cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias ligeras (0.5 a 5mm) para el noroeste y norte de Sonora en horario vespertino.

A su vez, se prevén amaneceres fríos a frescos (7 a 14°C) en la región montañosa y un ambiente cálido a caluroso (36 a 38°C) en todo el territorio sonorense durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 22 DE OCTUBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 23°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 37°C
  • Cielo: Nubes y claros
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 23 de octubre

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
