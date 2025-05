Técnica 50/30/20 para no gastar tanto: Descubre cómo esta simple regla de presupuesto te ayuda a organizar tus finanzas

En la actualidad, cada peso cuenta y organizar los gatos mensuales puede marcar la diferencia entre vivir al día o construir un futuro financiero sólido. Una técnica cada vez más popular entre quienes desean administrar mejor su dinero es la regla 50/30/20, un método de presupuesto que propone una distribución inteligente del ingreso mensual neto.

El concepto fue introducido por la senadora estadounidense Elizabeth Warren en su libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, y ha sido adoptado a nivel internacional por su facilidad de aplicación y resultados visibles.

¿CÓMO FUNCIONA LA TÉCNICA 50/20/30?

La regla consiste en dividir los ingresos en tres bloques:

50 POR CIENTO PARA NECESIDADES BÁSICAS

Renta

Servicios

Alimentación

Transporte

Educación obligatoria

Ropa

30 POR CIENTO PARA GASTOS PRESCINDIBLES

Salidas

Entretenimiento

Compras no esenciales

Suscripciones

Viajes

20 POR CIENTO PARA EL AHORRO

Ya sea para emergencias, retiro, compra de vivienda u otras metas financieras.

Este enfoque permite equilibrar el estilo de vida con el ahorro, evitando que el manejo del dinero se vuelva una carga estresante. Además, es adaptable a las condiciones económicas y personales de cada individuo.

PASOS PARA APLICARLA EN LA VIDA DIARIA

Calcular los ingresos netos mensuales: sumar las entradas de dinero después de impuestos , tanto por empleo como por otras fuentes, como rentas o trabajos independientes.

sumar las entradas de después de , tanto por como por otras fuentes, como rentas o trabajos independientes. Clasificar los gastos : revisar los estados de cuenta , identificar cuáles son esenciales y cuáles no, y asignar los porcentajes correspondientes.

: revisar los , identificar cuáles son y cuáles no, y asignar los porcentajes correspondientes. Hacer ajustes necesarios: si los gastos superan los límites sugeridos, será momento de recortar o reestructurar el presupuesto.

Implementar la regla 50/30/20 no solo favorece el ahorro, sino que también permite a las personas tomar decisiones más conscientes sobre en qué gastan su dinero, cuáles son sus verdaderas prioridades y cómo pueden alcanzar metas a mediano y largo plazo.