SAT: ¿hasta qué cantidad te pueden depositar para no ser multado?

Desde inicios del 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha comenzado a poner algunas normas que los contribuyentes deben seguir sí o sí, de lo contrario podría haber consecuencias al respecto, tal es el caso de una pregunta muy frecuente entre los usuarios, ¿hasta qué cantidad me pueden depositar para no meterme en problemas?

Toda nación cuenta con su propia institución que lleva un orden en cierta parte de la economía del país, tal y como son los impuestos, los movimientos bancarios, pagos aduanales, entre otras actividades.

NORMAS ADUANALES Y FISCALES

Es importante destacar que el SAT es una institución gubernamental que tiene como objetivo llevar un orden en las normas aduanales y fiscales que deben seguir las personas físicas y morales con tal de que realicen sus pagos correspondientes llamados impuestos.

La institución también tiene como responsabilidad mantener en vigilancia cualquier movimiento bancario sospechoso de cualquier contribuyente. ¡Así es! El SAT puede vigilar nuestros movimientos bancarios por cuestiones de seguridad.

MOVIMIENTOS BANCARIOS

De entre todos los movimientos bancarios que el SAT puede vigilar se encuentran también los depósitos bancarios, por lo que, deberemos tener cuidado en las cantidades y en las veces en las que se nos deposita dinero a nuestras cuentas.

Gracia a esto, muchas personas suelen preguntarse cuántos depósitos nos pueden hacer sin que el SAT ponga su mirada en nosotros. Pues ahora, la misma institución nos ha aclarado esta duda.

CANTIDAD MÁXIMA QUE TE PUEDEN DEPOSITAR

Desde inicios del año, el SAT ha implementado algunas nuevas normas para tener un mayor control de seguridad.

Entre estas nuevas reglas está la de permitir depósitos de máximo 15 mil pesos al mes por contribuyente, no por cuenta, no por banco, por cada persona no importa a cuál de sus cuentas.

En otras palabras, el SAT no tiene inconvenientes con las cantidades de veces en las que se nos puede llegar a depositar efectivo directamente a nuestras cuentas, siempre y cuando no superen los 15 mil pesos , o bien, puedas justificar ante el banco o el SAT cuál es el origen de todos esos depósitos.