SAT anuncia pago histórico de más de 32 mil millones por parte de Grupo Salinas

La autoridad fiscal detalló que 10 mil 400 millones pesos ya fueron ingresados este mismo día a las arcas federales

Ene. 29, 2026
El monto restante será cubierto en 18 pagos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un grupo empresarial realizará el pago de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos a la Tesorería de la Federación, como parte de los beneficios y mecanismos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de resoluciones judiciales vigentes.

A través de una tarjeta informativa, la autoridad fiscal detalló que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados este mismo día a las arcas federales, mientras que el monto restante será cubierto mediante un esquema de 18 pagos, conforme a lo permitido por la ley.

BUSCAN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En su tarjeta informativa el SAT no reveló el nombre del grupo empresarial involucrado; sin embargo, se infiere que se refiere a Grupo Salinas con el que hay una disputa de varios años por el pago millonario de impuestos.

La dependencia subrayó que el acuerdo se da dentro del marco legal y refleja el fortalecimiento de los procesos de recaudación, así como la aplicación de instrumentos fiscales que buscan garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias sin afectar la continuidad operativa de las empresas.

Este anuncio se da en un contexto en el que el gobierno federal ha reiterado su política de cero condonaciones y de combate a la evasión fiscal, privilegiando acuerdos que permitan recuperar adeudos históricos y fortalecer las finanzas públicas.

En los últimos años, el SAT ha impulsado acciones legales y administrativas para asegurar que grandes contribuyentes regularicen su situación fiscal.

César Leyva
