Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 28 de enero: Peso mexicano gana terreno

El peso mexicano registró una jornada positiva frente al dólar, impulsado por su apreciación y un cierre favorable en los mercados

Ene. 28, 2026
El peso mexicano continúa mostrando señales de fortaleza frente al dólar estadounidense. Este miércoles 28 de enero de 2026, el tipo de cambio promedio se ubica en 17.19 pesos por dólar, lo que representa un buen avance para la moneda nacional tras una jornada positiva en los mercados cambiarios.

Durante el cierre de operaciones bancarias de este martes, el peso registró una apreciación significativa frente al billete verde. De acuerdo con datos del mercado, la divisa mexicana se fortaleció 1.01 por ciento, al cotizarse en 17.16 unidades por dólar, reflejando un entorno favorable para el tipo de cambio.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre del martes 27 de enero de 2026 fue de 17.2420 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio FIX, que es el referente oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Banxico determinó una cotización de 17.2357 pesos por dólar para este miércoles 28 de enero de 2026.

Asimismo, el tipo de cambio utilizado para pagar obligaciones denominadas en dólares quedó establecido en 17.2830 pesos por divisa verde. Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 28 DE ENERO

Este es el precio del dólar hoy miércoles 28 de enero de 2026 en ventanillas bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 16.60 | Venta: 18.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 17.39 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.35 | Venta: 17.48 pesos
  • Banorte: Compra: 15.95 | Venta: 17.55 pesos
  • Citibanamex: Compra: 15.65 | Venta: 17.59 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día, por lo que la cotización final podría ser distinta al momento de acudir a ventanilla, dependiendo de las condiciones del mercado y de cada institución bancaria.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

