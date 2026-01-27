  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 27 de enero: El peso mexicano retrocede levemente

Durante el inicio de la semana, el peso mexicano registró una pérdida marginal de 0.02%, manteniéndose dentro de un rango controlado

Ene. 27, 2026
Precio del dólar hoy martes 27 de enero: El peso mexicano retrocede levemente

El peso mexicano inició la jornada de este martes 27 de enero de 2026 con un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, aunque mantiene un desempeño estable en el mercado cambiario. De acuerdo con el promedio de operaciones bancarias, el precio del dólar hoy en México es de 17.29 pesos por divisa, reflejando movimientos mínimos en comparación con el cierre previo.

Durante el arranque de la semana, la moneda nacional registró una pérdida  de apenas 0.02 por ciento, lo que confirma que el tipo de cambio se ha mantenido dentro de un rango controlado, pese a la volatilidad que caracteriza a los mercados financieros internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el lunes 26 de enero de 2026 fue de 17.3698 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX 

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este martes 27 de enero de 2026 en 17.2830 pesos por dólar, valor que se utiliza como referencia oficial para diversas operaciones financieras.

Asimismo, el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.4545 pesos por divisa, según el propio banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCO

Este es el precio del dólar hoy martes 27 de enero de 2026 en ventanillas bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 16.70 | Venta: 18.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.25 | Venta: 17.45 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.51  | Venta: 17.64 pesos
  • Banorte: Compra: 16.83 | Venta: 17.77 pesos
  • Citibanamex: Compra: 16.83 | Venta: 17.77 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones directamente en ventanilla o a través de plataformas digitales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 26 al 30 de enero
Finanzas

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 26 al 30 de enero

Enero 26, 2026

Del 26 al 30 de enero de 2026, el depósito llegará a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con determinadas letras

Precio del dólar hoy lunes 26 de enero: Peso mexicano arranca la semana con ligera apreciación
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 26 de enero: Peso mexicano arranca la semana con ligera apreciación

Enero 26, 2026

La divisa mexicana inicia la semana con un comportamiento estable frente al dólar, en medio de la actividad habitual del mercado cambiario

Precio del dólar hoy 25 de enero: El peso mexicano mantiene estabilidad frente al dólar estadounidense
Finanzas

Precio del dólar hoy 25 de enero: El peso mexicano mantiene estabilidad frente al dólar estadounidense

Enero 25, 2026

La moneda nacional reporta estabilidad con el tipo de cambio promedio situándose por debajo de los 18 pesos