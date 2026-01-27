Precio del dólar hoy martes 27 de enero: El peso mexicano retrocede levemente

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano inició la jornada de este martes 27 de enero de 2026 con un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, aunque mantiene un desempeño estable en el mercado cambiario. De acuerdo con el promedio de operaciones bancarias, el precio del dólar hoy en México es de 17.29 pesos por divisa, reflejando movimientos mínimos en comparación con el cierre previo.

Durante el arranque de la semana, la moneda nacional registró una pérdida de apenas 0.02 por ciento, lo que confirma que el tipo de cambio se ha mantenido dentro de un rango controlado, pese a la volatilidad que caracteriza a los mercados financieros internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar el lunes 26 de enero de 2026 fue de 17.3698 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por Banxico en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este martes 27 de enero de 2026 en 17.2830 pesos por dólar, valor que se utiliza como referencia oficial para diversas operaciones financieras.

Asimismo, el tipo de cambio determinado para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.4545 pesos por divisa, según el propio banco central.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCO

Este es el precio del dólar hoy martes 27 de enero de 2026 en ventanillas bancarias del país:

Afirme : Compra: 16.70 | Venta: 18.10 pesos

: Compra: 16.70 | Venta: 18.10 pesos Banco Azteca: Compra: 16.25 | Venta: 17.45 pesos

Compra: 16.25 | Venta: 17.45 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.51 | Venta: 17.64 pesos

Compra: 16.51 | Venta: 17.64 pesos Banorte : Compra: 16.83 | Venta: 17.77 pesos

: Compra: 16.83 | Venta: 17.77 pesos Citibanamex: Compra: 16.83 | Venta: 17.77 pesos

Compra: 16.83 | Venta: 17.77 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones directamente en ventanilla o a través de plataformas digitales.