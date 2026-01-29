Precio del dólar hoy jueves 29 de enero: El peso mexicano retrocede

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano mantiene movimientos moderados en el arranque de este jueves 29 de enero de 2026, luego de que la moneda nacional registrara un ligero retroceso al cierre de la jornada previa. Para este jueves, el precio promedio del dólar en México se ubica en 17.15 pesos por unidad, cifra que sirve como referencia para operaciones comerciales y financieras a lo largo del país.

Durante las operaciones bancarias del miércoles, el peso mexicano perdió terreno frente al dólar estadounidense, registrando una contracción de 0.33 por ciento al final de las transacciones.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar del miércoles 28 de enero de 2026 fue de 17.2178 pesos por divisa estadounidense, cifra calculada a partir del promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles bancarios, quedó en 17.2322 pesos por dólar para este jueves 29 de enero de 2026.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares se fijó en 17.2357 pesos por unidad.

Banxico calcula el FIX a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y lo da a conocer al mediodía del día hábil anterior, sirviendo como referencia para diversas operaciones financieras y comerciales.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 29 DE ENERO

Los precios de compra y venta varían dependiendo de la institución financiera. Este es el rango de cotizaciones registrado hoy:

Afirme : Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 17.39 pesos

Compra: 16.95 | Venta: 17.39 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.31 | Venta: 17.44 pesos

Compra: 16.31 | Venta: 17.44 pesos Banorte : Compra: 16.00 | Venta: 17.45 pesos

: Compra: 16.00 | Venta: 17.45 pesos Citibanamex: Compra: 17.65 | Venta: 17.65 pesos

Compra: 17.65 | Venta: 17.65 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Especialistas recomiendan considerar que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo de la jornada, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas.