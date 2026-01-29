  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 29 de enero: El peso mexicano retrocede

La divisa mexicana registró un ligero retroceso frente al dólar estadounidense este jueves, luego de perder terreno durante la jornada previa

Ene. 29, 2026
Precio del dólar hoy jueves 29 de enero: El peso mexicano retrocede

El tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano mantiene movimientos moderados en el arranque de este jueves 29 de enero de 2026, luego de que la moneda nacional registrara un ligero retroceso al cierre de la jornada previa. Para este jueves, el precio promedio del dólar en México se ubica en 17.15 pesos por unidad, cifra que sirve como referencia para operaciones comerciales y financieras a lo largo del país.

Durante las operaciones bancarias del miércoles, el peso mexicano perdió terreno frente al dólar estadounidense, registrando una contracción de 0.33 por ciento al final de las transacciones.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar del miércoles 28 de enero de 2026 fue de 17.2178 pesos por divisa estadounidense, cifra calculada a partir del promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles bancarios, quedó en 17.2322 pesos por dólar para este jueves 29 de enero de 2026.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones denominadas en dólares se fijó en 17.2357 pesos por unidad.

Banxico calcula el FIX a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y lo da a conocer al mediodía del día hábil anterior, sirviendo como referencia para diversas operaciones financieras y comerciales.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 29 DE ENERO

Los precios de compra y venta varían dependiendo de la institución financiera. Este es el rango de cotizaciones registrado hoy:

  • Afirme: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 17.39 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.31 | Venta: 17.44 pesos
  • Banorte: Compra: 16.00 | Venta: 17.45 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.65 | Venta: 17.65 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Especialistas recomiendan considerar que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo de la jornada, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy miércoles 28 de enero: Peso mexicano gana terreno
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 28 de enero: Peso mexicano gana terreno

Enero 28, 2026

El peso mexicano registró una jornada positiva frente al dólar, impulsado por su apreciación y un cierre favorable en los mercados

Precio del dólar hoy martes 27 de enero: El peso mexicano retrocede levemente
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 27 de enero: El peso mexicano retrocede levemente

Enero 27, 2026

Durante el inicio de la semana, el peso mexicano registró una pérdida marginal de 0.02%, manteniéndose dentro de un rango controlado

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 26 al 30 de enero
Finanzas

Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 26 al 30 de enero

Enero 26, 2026

Del 26 al 30 de enero de 2026, el depósito llegará a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con determinadas letras