¿Recibiste un SMS de paquete retenido? Por qué NO debes dar clic a ese mensaje

Las compras por internet se han convertido en parte de la rutina diaria. Pedimos ropa, tecnología, regalos y hasta el súper desde el móvil. Precisamente por eso, las estafas relacionadas con envíos y paquetería son cada vez más frecuentes… y peligrosamente efectivas.

Una de las más comunes es el SMS que avisa de un supuesto paquete retenido. Parece inofensivo, pero no lo es. Este fraude lleva años circulando y reaparece con fuerza cada Navidad, Black Friday o temporada de rebajas.

Los ciberdelincuentes saben que en estas fechas esperamos pedidos, revisamos el celular con más frecuencia y bajamos la guardia ante mensajes inesperados. El contexto juega a su favor.

¿CÓMO SON LOS MENSAJES DE UN SUPUESTO PAQUETE RETENIDO?

El texto suele ser muy similar y llega por SMS, supuestamente enviado por una empresa de mensajería conocida. Mensajes como:

“Su entrega se ha suspendido debido a la falta del número de casa. Por favor, verifique y complete su dirección lo antes posible”. A continuación, aparece un enlace que aparenta pertenecer a alguna compañía reconocida.

El engaño funciona porque encaja con una situación cotidiana. Los problemas con direcciones incompletas ocurren y muchas personas han comprado recientemente en Amazon u otras plataformas.

Al dar clic, la víctima es redirigida a una web visualmente convincente: logotipos, colores corporativos y una apariencia profesional. Sin embargo, muchos botones no funcionan o llevan a páginas sin contenido real.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA ESTAFA?

En esa página web falsa se solicita introducir datos personales: nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y dirección. Ahí está el verdadero objetivo.

Con esta información, los estafadores pueden crear bases de datos, revender los datos o incluso dar de alta servicios de pago sin que la víctima lo note de inmediato.

En otras variantes, el fraude va un paso más allá y solicita un “pago simbólico” para desbloquear el envío o cubrir supuestos impuestos aduaneros. El resultado es el mismo: robo de información o cargos económicos no autorizados.

¿QUÉ ES EL SMISHING Y POR QUÉ SIGUE FUNCIONANDO?

Este tipo de engaño se conoce como smishing, una modalidad de fraude que utiliza SMS para suplantar la identidad de empresas legítimas.

El gancho cambia según la época: paquetes retenidos, impuestos pendientes o pagos urgentes. Pero el fondo es siempre el mismo: phishing adaptado al momento.

Los expertos en ciberseguridad llevan años alertando sobre estas campañas. Las autoridades han documentado múltiples casos de mensajes fraudulentos que suplantan a empresas de mensajería.

Las propias compañías han advertido que nunca se solicita datos personales ni pagos mediante enlaces enviados por SMS o correos electrónicos fuera de sus canales oficiales.

Muchas de estas URLs incluyen la palabra “Seur”, pero no pertenecen al dominio legítimo. La única web oficial es seur.com. Cualquier variación es una señal clara de alerta.

SEÑALES PARA DETECTAR EL FRAUDE

Aunque el mensaje esté bien redactado, hay pistas evidentes:

Faltas de ortografía o expresiones poco naturales.

Mensajes que transmiten urgencia o amenaza (“actúe de inmediato”).

Enlaces sospechosos o dominios que no son oficiales.

Solicitudes de datos personales o pagos por SMS.

¿QUÉ HACER SI RECIBES UNO DE ESTOS MENSAJES?

No entres a enlaces desconocidos No facilites información Elimina el mensaje.

Si ya has introducido datos, cambia contraseñas, revisa tus movimientos bancarios y contacta con tu entidad financiera. También es recomendable denunciar el intento de fraude para frenar su propagación.

Ante cualquier duda, verifica siempre el estado del pedido desde la plataforma donde realizaste la compra o contacta directamente con la empresa de mensajería por sus canales oficiales.