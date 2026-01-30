Precio del dólar hoy viernes 30 de enero: El peso mexicano muestra retroceso este cierre de semana  

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de varios días en los que el peso mexicano mostró fortaleza frente al dólar estadounidense, la moneda nacional registró un ligero retroceso al cierre de la jornada previa, reflejando la volatilidad que continúa presente en los mercados cambiarios internacionales.

Este viernes 30 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.27 pesos por unidad en promedio, cifra que representa un ajuste respecto a sesiones anteriores en las que el peso había logrado apreciarse. Durante la madrugada del jueves, el tipo de cambio incluso alcanzó niveles cercanos a 17.11 pesos por dólar, aunque posteriormente perdió terreno.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al jueves 29 de enero de 2026 fue de 17.2333 pesos por divisa, cifra calculada con base en el promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, que publica diariamente el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que se utiliza como referencia oficial para diversas operaciones financieras, quedó establecido en 17.2532 pesos por dólar para este viernes 30 de enero de 2026.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en 17.2322 pesos por divisa para este mismo día.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 30 DE ENERO

El precio del dólar puede variar dependiendo de cada institución financiera y del momento en que se realice la operación. Este viernes, las principales instituciones bancarias ofrecen el dólar en los siguientes rangos:

Afirme : Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 17.39 pesos

Compra: 16.95 | Venta: 17.39 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.41 | Venta: 17.54 pesos

Compra: 16.41 | Venta: 17.54 pesos Banorte : Compra: 16.00 | Venta: 17.60 pesos

: Compra: 16.00 | Venta: 17.60 pesos Citibanamex: Compra: 16.71 | Venta: 17.65 pesos

Compra: 16.71 | Venta: 17.65 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Especialistas recuerdan que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar la operación en ventanilla, cajeros o aplicaciones bancarias. Por ello, se recomienda comparar precios entre bancos y casas de cambio antes de efectuar cualquier transacción.