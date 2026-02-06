Precio del dólar hoy viernes 6 de febrero: Peso mexicano pierde 0.78% frete la divisa estadounidense

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El tipo de cambio en México mostró movimientos relevantes al cierre de la semana, luego de que el Banco de México (Banxico) anunciara que mantendrá sin cambios su tasa de interés de referencia en 7 por ciento.

Este viernes 6 de febrero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.32 pesos en promedio, reflejando una jornada de retroceso para el peso mexicano, que perdió 0.78 por ciento al cierre de las operaciones bancarias del jueves.

De acuerdo con información oficial del Banco de México, el dólar cerró el jueves 5 de febrero en 17.4079 pesos, cifra calculada a partir del promedio de transacciones realizadas en las instituciones bancarias del país.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, que es el utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares y que es publicado diariamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido este viernes en 17.4070 pesos por dólar, según determinó Banxico en su último cálculo.

Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses se fijó en 17.2925 pesos por divisa verde, cifra que sirve como referencia para operaciones oficiales y contractuales.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS DE MÉXICO

Este es el precio del dólar en ventanillas bancarias este viernes 6 de febrero de 2026:

Afirme : Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.25 | Venta: 18.04 pesos

Compra: 16.25 | Venta: 18.04 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.46 | Venta: 17.60 pesos

Compra: 16.46 | Venta: 17.60 pesos Banorte : Compra: 16.25 | Venta: 17.80 pesos

: Compra: 16.25 | Venta: 17.80 pesos Citibanamex : Compra: 16.88 | Venta: 17.88 pesos

: Compra: 16.88 | Venta: 17.88 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que las cotizaciones pueden variar al momento de acudir a ventanilla. Para quienes planean comprar o vender dólares, se recomienda comparar precios entre bancos y considerar el momento de mayor conveniencia.