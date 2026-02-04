  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 4 de febrero de 2026: El peso mexicano avanza

La divisa mexicana mantiene una jornada positiva frente al dólar estadounidense, impulsado por su apreciación registrada en la sesión previa

Feb. 04, 2026
El peso mexicano mantiene una racha positiva frente al dólar estadounidense y este miércoles 4 de febrero de 2026 registra un nuevo avance en el tipo de cambio, reflejando un mejor desempeño de la moneda nacional en los mercados financieros. La divisa mexicana se ha visto favorecida por una jornada previa de apreciación, lo que se traduce en un dólar más barato para operaciones bancarias y comerciales en el país.

De acuerdo con el promedio de operaciones bancarias, el precio del dólar hoy se ubica en 17.22 pesos por billete verde, lo que representa un entorno favorable para el peso frente a la moneda estadounidense.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre del dólar el martes 3 de febrero fue de 17.2599 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 17.2350 pesos por dólar para este miércoles 4 de febrero de 2026.

Asimismo, el tipo de cambio determinado por Banxico para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.3310 pesos por divisa verde.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 4 DE FEBRERO

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias para este 4 de febrero de 2026:

  • Afirme: Compra: 16.50 pesos | Venta: 17.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 pesos | Venta: 17.44 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.37 pesos | Venta: 17.50 pesos
  • Banorte: Compra: 16.00 pesos | Venta: 17.55 pesos
  • Banamex: Compra: 16.70 pesos | Venta: 17.70 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 pesos | Venta: 18.20 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o plataformas digitales de los bancos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

