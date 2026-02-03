Precio del dólar hoy martes 3 de febrero: El peso mexicano arranca febrero con mejor desempeño

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano mostró una recuperación frente al dólar estadounidense este martes 3 de febrero de 2026, al cotizarse en 17.32 pesos por divisa verde en promedio, de acuerdo con el mercado cambiario. La moneda nacional logró avanzar respecto al cierre del pasado viernes y se mantiene por debajo del piso de las 18 unidades, a pesar del fortalecimiento general del dólar a nivel internacional.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el dólar estadounidense cerró el lunes 2 de febrero de 2026 en 17.4201 pesos, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, debido a que el tipo de cambio se mueve durante toda la jornada, el cierre efectivo del dólar frente al peso se ubicó en 17.39 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio de referencia oficial, el FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este martes 3 de febrero es de 17.3310 pesos por dólar, cifra determinada por Banxico con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Este valor se calcula únicamente en días hábiles bancarios y se da a conocer al mediodía del día previo.

Por su parte, el tipo de cambio aplicable para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.2532 pesos por divisa, también según datos del banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS

En operaciones bancarias, el precio del dólar presenta variaciones dependiendo de la institución financiera. Para este martes 3 de febrero, las cotizaciones son las siguientes:

Afirme : Compra: 16.50 pesos | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.50 pesos | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca: Compra: 17.00 pesos | Venta: 17.59 pesos

Compra: 17.00 pesos | Venta: 17.59 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.47 pesos | Venta: 17.61 pesos

Compra: 16.47 pesos | Venta: 17.61 pesos Banorte : Compra: 16.25 pesos | Venta: 17.80 pesos

: Compra: 16.25 pesos | Venta: 17.80 pesos Banamex: Compra: 16.89 pesos | Venta: 17.89 pesos

Compra: 16.89 pesos | Venta: 17.89 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 pesos | Venta: 18.20 pesos

Especialistas recomiendan considerar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o en plataformas digitales.