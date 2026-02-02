Banxico presenta billete conmemorativo de 100 pesos por su centenario

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con motivo de la celebración de su centenario, el Banco de México (Banxico) lanzó en 2026 un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos que honra su historia, su autonomía y su papel clave en la economía nacional. Se trata de una pieza especial de edición limitada que ya despierta el interés de coleccionistas en todo el país.

El anuncio se dio a conocer a través de un video difundido en las redes sociales de la institución, donde Banxico destacó que el nuevo diseño busca conectar la tradición histórica con la innovación tecnológica que ha marcado su evolución como banco central.

UN BILLETE SOLAMENTE CONMEMORATIVO

Este billete de 100 pesos no podrá utilizarse para realizar pagos ni transacciones comerciales, ya que fue concebido exclusivamente como pieza conmemorativa. Sin embargo, las personas interesadas en adquirirlo podrán hacerlo en cajeros automáticos y sucursales bancarias autorizadas.

A pesar de ello, en redes sociales ya comenzaron a aparecer revendedores que ofrecen el billete en modalidad de "preventa", con precios que alcanzan hasta los 7 mil 500 pesos, reflejando la alta demanda que ha generado desde su anuncio.

EL SIMBOLISMO DETRÁS DE SU DISEÑO

En el anverso del billete sobresale la imagen de la fachada del edificio principal de Banxico, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y conocido como el "edificio de la Mutua". En este inmueble se encuentran las oficinas centrales y el Museo Banco de México.

En la parte inferior se observan arcos con los nombres y firmas de figuras clave en la historia del banco, como la actual gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, primera mujer en encabezar la institución.

En el reverso, una bóveda abierta representa la confianza, de la cual emergen billetes, monedas y circuitos electrónicos, simbolizando el pasado, presente y futuro de Banxico. La leyenda resume su esencia "Un siglo de integridad y compromiso grabado en cada detalle".