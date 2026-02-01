Precio del dólar hoy 1 de febrero de 2026: así se mantiene el tipo de cambio frente al peso mexicano

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano inicia el mes de febrero con presiones frente al dólar estadounidense, en un contexto de volatilidad que persiste en los mercados financieros internacionales. Este domingo 1 de febrero de 2026, la moneda nacional mostró un ligero retroceso frente al billete verde; sin embargo, se mantiene en niveles moderados por debajo de las 18 unidades por dólar, un rango observado de cerca por analistas y participantes del mercado cambiario.

De acuerdo con datos actualizados del mercado, el precio promedio del dólar en México se ubica en aproximadamente 17.3084 pesos por dólar, reflejando estabilidad moderada pese a recientes fluctuaciones en los mercados globales de divisas.

El tipo de cambio interbancario al cierre del viernes 30 de enero de 2026 se reportó cercano a ese nivel, mostrando que el peso mexicano ha logrado contener los movimientos más bruscos del dólar en las últimas sesiones.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios con base en el promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este domingo no se publica el dólar FIX en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez que el FIX es calculado, se oficializa al publicarse en el DOF y se toma como referencia para operaciones del día siguiente.

No obstante, el Banco de México dio a conocer el tipo de cambio para calcular las obligaciones denominadas en dólares, el cual se fijó en 17.2532 pesos por cada dólar estadounidense para este día.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 1º DE FEBRERO

El precio del dólar puede variar dependiendo de cada institución financiera y del momento en que se realice la operación. Este inicio de semana, las principales instituciones bancarias reportan los siguientes rangos de compra y venta:

Afirme: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 17.59 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 16.39 | Venta: 17.92 pesos

Banorte: Compra: 16.25 | Venta: 17.80 pesos

Citibanamex: Compra: 16.89 | Venta: 17.89 pesos

Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante señalar que estas cotizaciones pueden variar a lo largo del día dependiendo de la institución y la zona del país, por lo que al acudir a ventanilla podrían diferir ligeramente de los valores aquí expuestos.