Finanzas

Falla app de Santander en plena quincena: usuarios reportan intermitencias y banco investiga

"Lamentamos los inconvenientes ocasionados", señaló el banco, sin precisar un tiempo estimado para el restablecimiento

Ene. 30, 2026
¿Te viste afectado por esta falla?

La aplicación móvil de Santander México presentó fallas este viernes 30 de enero, impidiendo a miles de usuarios ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias, justo en plena quincena, uno de los periodos de mayor movimiento bancario.

De acuerdo con reportes de clientes en redes sociales, los problemas comenzaron después de la 1:00 de la tarde, cuando múltiples usuarios se encontraron con errores de acceso y servicio intermitente. La situación generó molestia entre los afectados, quienes señalaron no poder disponer de su dinero en día de pago.

Ante las quejas, el banco informó a través de sus canales oficiales que su aplicación presenta intermitencias y que su equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente.
"Lamentamos los inconvenientes ocasionados", señaló Santander México, aunque no precisó un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

En redes sociales, el descontento fue evidente. ¿Cuánto tiempo tardan? Llevo toooda la mañana y lo que va de la tarde intentando entrar", reclamó una de las usuarias y así hubo decenas de mensajes pidiendo explicaciones al banco.

SANTANDER ELIMINA COMISIONES EN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

La caída de la app ocurre en un momento en el que Santander ha buscado fortalecer su oferta digital.

Recientemente, el banco anunció la eliminación total de comisiones en transferencias internacionales realizadas desde su aplicación móvil, una medida que lo posiciona como uno de los primeros en México en ofrecer este beneficio a personas físicas.

Con esta funcionalidad, los clientes pueden enviar dinero al extranjero sin costo, en divisas como euro, libra esterlina, yen, corona sueca, franco suizo —a sus respectivos países— y dólar estadounidense al resto del mundo, directamente desde una cuenta Santander.

Mientras el banco presume avances en su digitalización y servicios globales, los usuarios esperan que las fallas en la app sean resueltas a la brevedad, especialmente en días clave como la quincena.

César Leyva
