Precio del dólar hoy sábado 31 de enero: Peso mexicano pierde terreno

El peso mexicano cerró la última jornada de la semana con presiones frente al dólar estadounidense, en un contexto de volatilidad en los mercados financieros. Aunque la moneda nacional registró un retroceso durante el viernes, logró mantenerse por debajo del umbral de las 18 unidades por dólar, un nivel que en semanas recientes ha sido observado de cerca por analistas y participantes del mercado cambiario.

Este sábado 31 de enero de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.47 pesos por billete verde en promedio, lo que representa una caída al cierre de la semana laboral, de acuerdo con cifras del mercado cambiario.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del viernes 30 de enero de 2026 fue de 17.4201 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este sábado 31 de enero de 2026 no se publica el dólar FIX en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez que el FIX es calculado, se hace oficial al publicarse en el DOF y es el tipo de cambio que se toma como referencia al día siguiente.

No obstante, Banxico sí dio a conocer el tipo de cambio para calcular las obligaciones denominadas en dólares, el cual para este sábado 31 de enero se fijó en 17.2532 pesos por cada divisa verde.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 31 DE ENERO

El precio del dólar puede variar dependiendo de cada institución financiera y del momento en que se realice la operación. Este inicio de fin de semana, las principales instituciones bancarias ofrecen el dólar en los siguientes rangos:

Afirme: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 17.59 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 17.59 pesos BBVA Bancomer: C ompra: 16.30 | Venta: 17.92 pesos

ompra: 16.30 | Venta: 17.92 pesos Banorte : Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos

: Compra: 16.15 | Venta: 17.70 pesos Citibanamex: Compra: 16.89 | Venta: 17.89 pesos

Compra: 16.89 | Venta: 17.89 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla, dependiendo de la institución bancaria y la zona del país.