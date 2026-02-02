  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy 2 de febrero: La moneda nacional inicia febrero estable

El peso mexicano inicia la semana con estabilidad frente al dólar en una jornada marcada por el feriado bancario por el aniversario de la Constitución

Feb. 02, 2026
El tipo de cambio del dólar estadounidense inicia este lunes 2 de febrero de 2026 con ligeras variaciones en el mercado cambiario mexicano. De acuerdo con el promedio nacional, el billete verde se cotiza en 17.43 pesos, en una jornada marcada por el feriado oficial con motivo del aniversario de la Constitución de 1917, que se conmemora el 5 de febrero.

Durante la jornada previa, el domingo 1 de febrero, el dólar cerró en 17.47 pesos por unidad, reflejando una leve baja para este inicio de semana. Cabe recordar que el precio del dólar se determina por la oferta y la demanda a lo largo del día, por lo que puede presentar ajustes constantes.

TIPO DE CAMBIO FIX

En cuanto al tipo de cambio para pagos, el Banco de México (Banxico) informó que para este lunes quedó en 17.2532 pesos por dólar.

Este valor corresponde al llamado tipo de cambio FIX, el cual es determinado por el banco central únicamente en días hábiles bancarios, a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO HOY 2 DE FEBRERO

Estas son las cotizaciones registradas este lunes en algunas de las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: compra en 16.50 pesos | venta en 17.90 pesos
  • Banco Azteca: compra en 17.00 pesos | venta en 17.59 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 16.39 pesos | venta en 17.92 pesos
  • Banorte: compra en 16.25 pesos | venta en 17.80 pesos
  • Banamex: compra en 16.89 pesos | venta en 17.89 pesos
  • Scotiabank: compra en 16.70 pesos | venta en 18.20 pesos

Es importante considerar que los precios de compra y venta del dólar pueden variar a lo largo del día y diferir al momento de realizar la operación directamente en ventanilla, por lo que se recomienda verificar el tipo de cambio vigente antes de efectuar cualquier transacción.

