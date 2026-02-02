Becas Benito Juárez y Rita Cetina: esto se sabe sobre el inicio de pagos en febrero de 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con el arranque de febrero, miles de estudiantes y familias en México se mantienen atentos al inicio de los pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina, uno de los principales apoyos económicos otorgados por el Gobierno federal para garantizar la permanencia escolar.

Se trata del primer depósito del año 2026, por lo que la expectativa es alta, especialmente entre quienes dependen de este recurso para cubrir gastos escolares y básicos.

ESTO SE SABE SOBRE EL INICIO DE PAGOS EN FEBRERO DE 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se encuentra afinando el calendario de pagos correspondiente a febrero. Este apoyo está dirigido a estudiantes de educación básica, media superior y superior, con excepción de Primaria, nivel que recibirá un depósito anual en una fecha posterior.

Aunque hasta el momento no se ha hecho oficial el calendario, todo apunta a que los pagos podrían comenzar este martes 3 de febrero, al tratarse del primer día hábil del mes. De acuerdo con el esquema utilizado en entregas anteriores, los depósitos se realizarían de manera escalonada, tomando como referencia la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

No obstante, autoridades y beneficiarios recuerdan que durante algunos periodos de pago en 2025 se registraron retrasos, con depósitos que comenzaron varios días después de lo previsto. Por ello, tampoco se descarta que el inicio se recorra al miércoles 4 o jueves 5 de febrero, en caso de ajustes administrativos.

CALENDARIO TENTATIVO DE PAGOS DE LAS BECAS BENITO JUÁREZ Y RITA CETINA – FEBRERO 2026

De manera preliminar, este sería el calendario que se maneja de forma no oficial:

Martes 3 de febrero: apellidos con letra A

Miércoles 4 de febrero: apellidos con letra B

Jueves 5 y viernes 6 de febrero: apellidos con letra C

Lunes 9 de febrero: apellidos con letras D, E y F

Martes 10 y miércoles 11 de febrero: apellidos con letra G

Jueves 12 de febrero: apellidos con letras H, I, J y K

Viernes 13 de febrero: apellidos con letra L

Lunes 16 y martes 17 de febrero: apellidos con letra M

Miércoles 18 de febrero: apellidos con letras N, Ñ y O

Jueves 19 de febrero: apellidos con letras P y Q

Viernes 20 y lunes 23 de febrero: apellidos con letra R

Martes 24 de febrero: apellidos con letra S

Miércoles 25 de febrero: apellidos con letras T, U y V

Jueves 26 de febrero: apellidos con letras W, X, Y y Z

Las autoridades han reiterado que este calendario es tentativo y que los beneficiarios deben mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales, como el sitio web y redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Finalmente, se informó que una vez que el Gobierno federal oficialice las fechas, el calendario será actualizado para brindar certeza a los estudiantes y sus familias, quienes esperan que el proceso se realice sin contratiempos en este primer pago del año.