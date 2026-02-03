Sheinbaum: Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030 impulsará crecimiento con bienestar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, una estrategia del Gobierno de México que busca fortalecer el crecimiento económico mediante una mayor inversión pública y esquemas de inversión mixta, garantizando la rectoría del Estado y la justicia social.

Durante la conferencia matutina de este martes 3 de febrero, Sheinbaum explicó que la inversión pública es clave para el desarrollo del país, ya que impacta directamente en sectores estratégicos como carreteras, hospitales, escuelas, energía y agua.

Señaló que el nuevo plan también contempla recursos mixtos, con participación privada, bajo un modelo distinto a las antiguas asociaciones público-privadas, las cuales calificó como perjudiciales para el erario.

"Cuando la inversión pública es mayor en infraestructura, hay mayor crecimiento económico", afirmó la mandataria, al destacar que este tipo de inversión reduce barreras al desarrollo y mejora la competitividad del país.

DESARROLLO CON JUSTICIA SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD

La presidenta subrayó que, durante décadas, el crecimiento económico se midió únicamente a través del Producto Interno Bruto (PIB), sin considerar la distribución de la riqueza.

En contraste, explicó que el enfoque de la Cuarta Transformación prioriza el crecimiento con justicia social, el bienestar y la mitigación de daños ambientales.

"El objetivo es desarrollo sustentable con bienestar", indicó, al señalar que el plan busca que los beneficios del crecimiento lleguen a toda la población, sin afectar de manera significativa al medio ambiente.

Sheinbaum añadió que una mayor infraestructura pública también incentiva la inversión privada, ya que mejora la conectividad, reduce tiempos de traslado y facilita la instalación de negocios, desde pequeños comercios hasta grandes industrias.

INVERSIONES MIXTAS Y CONTROL DEL ESTADO

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que el plan contempla inversiones mixtas que garantizan la propiedad y la rectoría del Estado en proyectos estratégicos, mientras que el capital privado permite acelerar su ejecución sin poner en riesgo las finanzas públicas.

Detalló que el gobierno federal mantendrá la mayoría en las empresas que se creen bajo este esquema, lo que permitirá control, gobernanza adecuada y viabilidad financiera.

Asimismo, Mendoza recordó que este modelo ya se ha aplicado en proyectos como la compra de las 13 plantas de Iberdrola, así como en el Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas–Compostela.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se presentará una lista de nuevos proyectos de infraestructura.

CUATRO PILARES DEL PLAN

El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 se sustentará en cuatro pilares:

Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión Nuevos Vehículos de Inversión Actualización de la normatividad Base de Datos Nacional para planeación y supervisión de proyectos

Finalmente, Sheinbaum enfatizó que este plan busca no solo impulsar la economía, sino también reducir desigualdades, fortalecer la soberanía y garantizar bienestar social.