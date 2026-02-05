  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

En 2018, fue candidato presidencial por la coalición "Todos por México", integrada por el PRI, el PVEM y Nueva Alianza frente a AMLO y Ricardo Anaya

Feb. 05, 2026
José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, cargo que asumió formalmente el pasado 3 de febrero, de acuerdo con un comunicado emitido por la institución financiera.

La designación fue dada a conocer a través de un evento relevante publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el que HSBC México informó al público inversionista sobre el relevo en su órgano máximo de gobierno corporativo.

"HSBC México informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribreña ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México", señaló el banco en el comunicado oficial.

Meade sustituye en el cargo a Jorge Arce, quien presentó su renuncia como presidente del Consejo. No obstante, Arce continuará dentro de la institución como consejero ejecutivo y director general de HSBC México, lo que garantiza continuidad operativa en la dirección del banco.

Con este nombramiento, José Antonio Meade encabezará el órgano responsable de la supervisión estratégica, el gobierno corporativo y la vigilancia del cumplimiento regulatorio de HSBC en el país.

TRAYECTORIA DE JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA

La institución precisó que esta decisión forma parte de una serie de ajustes en su estructura de gobierno corporativo, alineados con las prácticas del sector financiero.

Desde marzo de 2019, Meade formaba parte del Consejo de Administración de HSBC México como director no ejecutivo independiente y también integró el Comité de Nominación y Gobierno Corporativo del grupo financiero, lo que refuerza su conocimiento interno de la organización.

La trayectoria de Meade en la administración pública federal es amplia, pues tuvo los siguientes cargos:

  • Secretario de Energía durante el gobierno de Felipe Calderón
  • Secretario de Hacienda y Crédito Público en dos periodos, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto
  • Secretario de Relaciones Exteriores entre 2012 y 2015
  • Secretario de Desarrollo Social de 2015 a 2016.

En 2018 fue candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Todos por México", integrada por el PRI, el PVEM y Nueva Alianza, elección en la que obtuvo el tercer lugar.

En cuanto a su formación académica, José Antonio Meade es licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Economía por la Universidad de Yale, en Estados Unidos, perfil que ha marcado su carrera en áreas vinculadas con la política financiera y el sistema bancario.

HSBC México no informó sobre cambios adicionales en la dirección operativa del banco tras esta designación.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy jueves 5 de febrero de 2026: El peso retrocede ante expectativas sobre Banxico
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 5 de febrero de 2026: El peso retrocede ante expectativas sobre Banxico

Febrero 05, 2026

La moneda nacional muestra debilidad frente al dólar ante la cautela del mercado por la política monetaria de Banxico

Precio del dólar hoy miércoles 4 de febrero de 2026: El peso mexicano avanza
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 4 de febrero de 2026: El peso mexicano avanza

Febrero 04, 2026

La divisa mexicana mantiene una jornada positiva frente al dólar estadounidense, impulsado por su apreciación registrada en la sesión previa

Cepillos eléctricos bajo la lupa de Profeco: ¿Cuáles ofrecen mejor limpieza dental?
Finanzas

Cepillos eléctricos bajo la lupa de Profeco: ¿Cuáles ofrecen mejor limpieza dental?

Febrero 03, 2026

Se probaron distintos modelos de aparatos en el mercado para determinar cuáles tienen más durabilidad y una adecuada relación calidad-precio