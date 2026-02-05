José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México, cargo que asumió formalmente el pasado 3 de febrero, de acuerdo con un comunicado emitido por la institución financiera.

La designación fue dada a conocer a través de un evento relevante publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en el que HSBC México informó al público inversionista sobre el relevo en su órgano máximo de gobierno corporativo.

"HSBC México informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribreña ha sido nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México", señaló el banco en el comunicado oficial.

Meade sustituye en el cargo a Jorge Arce, quien presentó su renuncia como presidente del Consejo. No obstante, Arce continuará dentro de la institución como consejero ejecutivo y director general de HSBC México, lo que garantiza continuidad operativa en la dirección del banco.

Con este nombramiento, José Antonio Meade encabezará el órgano responsable de la supervisión estratégica, el gobierno corporativo y la vigilancia del cumplimiento regulatorio de HSBC en el país.

TRAYECTORIA DE JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA

La institución precisó que esta decisión forma parte de una serie de ajustes en su estructura de gobierno corporativo, alineados con las prácticas del sector financiero.

Desde marzo de 2019, Meade formaba parte del Consejo de Administración de HSBC México como director no ejecutivo independiente y también integró el Comité de Nominación y Gobierno Corporativo del grupo financiero, lo que refuerza su conocimiento interno de la organización.

La trayectoria de Meade en la administración pública federal es amplia, pues tuvo los siguientes cargos:

Secretario de Energía durante el gobierno de Felipe Calderón

durante el gobierno de Felipe Calderón Secretario de Hacienda y Crédito Público en dos periodos, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto

en dos periodos, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto Secretario de Relaciones Exteriores entre 2012 y 2015

entre 2012 y 2015 Secretario de Desarrollo Social de 2015 a 2016.

En 2018 fue candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Todos por México", integrada por el PRI, el PVEM y Nueva Alianza, elección en la que obtuvo el tercer lugar.

En cuanto a su formación académica, José Antonio Meade es licenciado en Economía por el ITAM, licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Economía por la Universidad de Yale, en Estados Unidos, perfil que ha marcado su carrera en áreas vinculadas con la política financiera y el sistema bancario.

HSBC México no informó sobre cambios adicionales en la dirección operativa del banco tras esta designación.