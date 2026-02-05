Precio del dólar hoy jueves 5 de febrero de 2026: El peso retrocede ante expectativas sobre Banxico

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El tipo de cambio en México arranca este jueves 5 de febrero de 2026 con ligeras presiones para el peso frente al dólar estadounidense, luego de que la moneda nacional registrara un retroceso en la jornada previa, influida por la expectativa de que el Banco de México (Banxico) pueda frenar los recortes a su tasa de interés.

De acuerdo con el promedio de transacciones bancarias, el precio del dólar hoy se ubica en 17.38 pesos por billete verde, reflejando una depreciación del peso frente a la divisa estadounidense.

Durante la jornada del miércoles 4 de febrero, el peso mexicano cerró con un retroceso de 0.51 por ciento frente al dólar, al final de las operaciones bancarias.

El Banco de México informó que el cierre oficial del dólar el miércoles fue de 17.3267 pesos, según el promedio de las transacciones bancarias. No obstante, debido a la volatilidad del mercado cambiario a lo largo del día, el tipo de cambio cerró en 17.33 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 5 de febrero de 2026, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.2925 pesos por dólar, cifra determinada por Banxico con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en 17.2350 pesos por divisa verde, también de acuerdo con el banco central.

TIPO DE CAMBIO HOY 5 DE FEBRERO

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanillas bancarias para hoy jueves 5 de febrero de 2026:

Afirme : Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.20 | Venta: 17.99 pesos

Compra: 16.20 | Venta: 17.99 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.54 | Venta: 17.67 pesos

Compra: 16.54 | Venta: 17.67 pesos Banorte : Compra: 16.10 | Venta: 17.65 pesos

: Compra: 16.10 | Venta: 17.65 pesos Citibanamex : Compra: 16.82 | Venta: 17.76 pesos

: Compra: 16.82 | Venta: 17.76 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante considerar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio de compra y venta podría ser distinto al momento de realizar operaciones directamente en ventanilla.