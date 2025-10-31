  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 31 de octubre: el peso mexicano cierra la semana con nueva caída

La moneda nacional acumuló una nueva jornada en retroceso, en un contexto de incertidumbre financiera y volatilidad en los mercados

Oct. 31, 2025
El precio del dólar en México hoy, viernes 31 de octubre de 2025, se ubica en 18.57 pesos por billete verde en promedio, al cierre de una semana marcada por la volatilidad cambiaria y la depreciación del peso frente al dólar estadounidense.

Durante la jornada del jueves 30 de octubre, la moneda mexicana volvió a registrar pérdidas tras conocerse la contracción de la economía nacional en el tercer trimestre del año, lo que provocó una depreciación del 0.22% en el tipo de cambio.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar cerró el jueves en 18.5476 pesos por unidad, mientras que el tipo de cambio interbancario al finalizar las operaciones se ubicó en 18.53 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó que el tipo de cambio FIX determinado por Banxico para este viernes es de 18.5380 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.4072 pesos por dólar.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina en días hábiles bancarios con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 31 DE OCTUBRE

El precio promedio del dólar en las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 19.04 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.72 | Venta: 18.85 pesos
  • Banorte: Compra: 17.35 | Venta: 18.85 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.95 | Venta: 18.97 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos del mercado y las operaciones internacionales. Por ello, se recomienda verificar su cotización directamente en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

