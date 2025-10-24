Precio del dólar hoy viernes 24 de octubre: El peso mexicano cierra la semana con estabilidad

El precio del dólar estadounidense hoy viernes 24 de octubre de 2025 en México se ubica en 18.38 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con el cierre de operaciones bancarias de esta semana laboral. La moneda mexicana mantiene una ligera estabilidad frente a la divisa norteamericana, luego de registrar un avance del 0.10 por ciento en la jornada del jueves.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves 23 de octubre se ubicó en 18.3952 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, durante el día, la cotización interbancaria fluctuó hasta cerrar en 18.40 pesos por unidad, reflejando un comportamiento estable pese a la volatilidad internacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 24 de octubre de 2025, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.4033 pesos por dólar, cifra determinada por Banxico a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó fijado en 18.4333 pesos por cada divisa estadounidense, de acuerdo con el banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 24 DE octubre

El precio de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 17.00 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.00 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.53 pesos | Venta: 18.68 pesos

: Compra: 17.53 pesos | Venta: 18.68 pesos Citibanamex : Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

Pese a los movimientos recientes en los mercados internacionales, el peso mexicano conserva un desempeño sólido frente al dólar, apoyado por la estabilidad macroeconómica y la política monetaria restrictiva del Banco de México.

Sin embargo, el tipo de cambio puede variar a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios verificar la cotización actualizada antes de realizar operaciones en ventanilla.