  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 24 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 24 de octubre: El peso mexicano cierra la semana con estabilidad

La moneda nacional cierra la semana con estabilidad frente al dólar, tras registrar un ligero avance en la jornada del jueves

Oct. 24, 2025
Precio del dólar hoy viernes 24 de octubre: El peso mexicano cierra la semana con estabilidad

El precio del dólar estadounidense hoy viernes 24 de octubre de 2025 en México se ubica en 18.38 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con el cierre de operaciones bancarias de esta semana laboral. La moneda mexicana mantiene una ligera estabilidad frente a la divisa norteamericana, luego de registrar un avance del 0.10 por ciento en la jornada del jueves.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del jueves 23 de octubre se ubicó en 18.3952 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, durante el día, la cotización interbancaria fluctuó hasta cerrar en 18.40 pesos por unidad, reflejando un comportamiento estable pese a la volatilidad internacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 24 de octubre de 2025, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.4033 pesos por dólar, cifra determinada por Banxico a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó fijado en 18.4333 pesos por cada divisa estadounidense, de acuerdo con el banco central.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 24 DE octubre

El precio de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 18.84 pesos
  • Banorte: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.53 pesos | Venta: 18.68 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

Pese a los movimientos recientes en los mercados internacionales, el peso mexicano conserva un desempeño sólido frente al dólar, apoyado por la estabilidad macroeconómica y la política monetaria restrictiva del Banco de México.

Sin embargo, el tipo de cambio puede variar a lo largo del día, por lo que se recomienda a los usuarios verificar la cotización actualizada antes de realizar operaciones en ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy jueves 23 de octubre: El peso mexicano se mantiene estable
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 23 de octubre: El peso mexicano se mantiene estable

Octubre 23, 2025

El peso mexicano tuvo una ganancia ante el dólar debido a las tensiones entre Estados Unidos y China

Cinépolis lanza la "Fiesta Cinépolis 2025": boletos desde 29 pesos en todo México
Finanzas

Cinépolis lanza la "Fiesta Cinépolis 2025": boletos desde 29 pesos en todo México

Octubre 22, 2025

La cadena mexicana anuncia el regreso de su promoción más esperada del año con boletos a precios reducidos

Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre: El peso mexicano gana terreno
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre: El peso mexicano gana terreno

Octubre 22, 2025

Tras un leve retroceso en la sesión previa, la moneda nacional muestra señales de recuperación, mientras la Bolsa Mexicana de Valores busca estabiliza