Cinépolis lanza la "Fiesta Cinépolis 2025": boletos desde 29 pesos en todo México

Cinépolis anunció su ya tradicional campaña de descuentos, la "Fiesta Cinépolis 2025", la cual busca acercar al público a las salas en la recta final del año. Durante estos días, los cinéfilos podrán conseguir sus boletos a 29 pesos.

Del 3 al 5 de noviembre, los espectadores podrán disfrutar de las mejores películas con boletos a precios reducidos en todos los complejos participantes del país.

"FIESTA CINÉPOLIS 2025"

Durante estos tres días, los boletos en salas tradicionales, Cinépolis Pluus, Macro XE y Cinépolis Junior tendrán un costo de 29 pesos por butaca individual, mientras que las funciones en salas VIP, IMAX y 4DX estarán disponibles por 75 pesos. La promoción aplica tanto para funciones en 2D como en 3D, e incluye el IVA en todos los precios.

La empresa señaló que la campaña no tiene un horario limitado, por lo que los descuentos se aplicarán durante todo el día, sujeto a la disponibilidad de asientos y a la clasificación de cada película.

Por otro lado, cinépolis detalló que la "Fiesta Cinépolis" no es acumulable con otras promociones o descuentos, como los del miércoles de cine, matinés, 2x1, Club Cinépolis, estudiantes o adultos mayores. Tampoco aplica en premieres, preventas, funciones especiales, festivales o contenidos alternativos (+Que Cine), ni en salas ScreenX.

Los boletos pueden pagarse con puntos Club Cinépolis, siempre y cuando el saldo cubra el valor total del boleto.

¿DÓNDE COMPRAR BOLETOS A 29 PESOS?

Los boletos estarán disponibles a través de los siguientes canales:

App oficial de Cinépolis

Sitio web: cinepolis.com

Kioscos automáticos

Taquillas físicas de los cines participantes

Cabe destacar que las compras por app o página web incluyen un cargo adicional por servicio.

CARTELERA DURANTE LA "FIESTA CINÉPOLIS 2025"

Durante la "Fiesta Cinépolis", los asistentes podrán disfrutar de una variada cartelera que incluye estrenos, cintas internacionales y clásicos del cine. Entre los títulos disponibles se encuentran:

Chainsaw Man: La película – Arco de Reze

El Teléfono Negro 2

Tron: Ares

The Smashing Machine

Good Boy

Bugonia

Soy Frankelda

Volver al Futuro

Paranorman

The Rocky Horror Picture Show

Con esta iniciativa, Cinépolis reafirma su compromiso con el entretenimiento accesible, invitando a los cinéfilos a llenar las salas de todo México y disfrutar del cine en la gran pantalla a un precio inigualable.