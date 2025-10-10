Precio del dólar hoy viernes 10 de octubre: Peso mexicano retrocede

El precio del dólar en México se ubica este viernes 10 de octubre de 2025 en 18.43 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con los principales bancos del país. La moneda mexicana registró un nuevo retroceso frente al dólar estadounidense, manteniéndose dentro del mismo rango de cotización observado en las últimas tres semanas.

Durante la jornada del jueves, el peso mexicano cayó un 0.31 por ciento al cierre de las operaciones bancarias, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). Según la institución central, el tipo de cambio oficial del 9 de octubre cerró en 18.3855 pesos por dólar, aunque en operaciones al mayoreo el precio finalizó en 18.39 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico con base en el promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo, se ubica en 18.3830 pesos por dólar.

Por su parte, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en 18.3477 pesos por unidad.

Estos valores se determinan diariamente en días hábiles bancarios y se dan a conocer al mediodía del día previo, sirviendo como referencia para transacciones financieras y operaciones oficiales.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 10 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país reportan este viernes los siguientes precios de compra y venta del dólar:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.65 | Venta: 18.75 pesos

: Compra: 17.65 | Venta: 18.75 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.57 | Venta: 18.70 pesos

Compra: 17.57 | Venta: 18.70 pesos Citibanamex : Compra: 17.83 | Venta: 18.85 pesos

: Compra: 17.83 | Venta: 18.85 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, ya que su cotización depende de la oferta y la demanda en los mercados financieros, así como de factores internacionales que influyen en el tipo de cambio. Por ello, el valor en ventanilla puede diferir del mostrado en plataformas digitales o cotizaciones interbancarias.