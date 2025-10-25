Precio del dólar hoy sábado 25 de octubre: El peso mexicano se debilita ante inflación en EU

Este sábado 25 de octubre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.45 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con las cotizaciones registradas en el mercado cambiario.

El peso mexicano cerró la semana con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, rompiendo la racha positiva que había mantenido en días anteriores.

La pérdida del peso al cierre de la semana refleja la reacción del mercado ante las señales de que la Reserva Federal (Fed) podría mantener por más tiempo su política monetaria restrictiva, tras los datos positivos de inflación en Estados Unidos.

Esto generó una mayor demanda del dólar como activo refugio, afectando a las monedas emergentes, incluido el peso mexicano. La variación se dio luego de que se publicaran los datos de inflación en Estados Unidos, los cuales resultaron mejores de lo esperado, impulsando al dólar en los mercados internacionales.

Durante la jornada del viernes, la moneda mexicana cotizaba en 18.4391 pesos por dólar casi al cierre de los negocios, lo que representó una caída del 0.24% respecto al día previo.

En las primeras horas del día, el peso llegó a fortalecerse hasta 18.3444 unidades por dólar, pero perdió impulso conforme avanzó la sesión.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX, la referencia oficial que publica el Banco de México (Banxico) en días hábiles, no se actualiza los fines de semana. Por lo tanto, el valor tomado como referencia para este día es el del viernes 24 de octubre, que fue de 18.4033 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO HOY 25 DE OCTUBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.70 | Venta 19.10 pesos

Compra 17.70 | Venta 19.10 pesos Banco Azteca: Compra 16.90 | Venta 18.89 pesos

Compra 16.90 | Venta 18.89 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.00 | Venta 18.89 pesos

Compra 17.00 | Venta 18.89 pesos Banorte: Compra 17.25 | Venta 18.80 pesos

Compra 17.25 | Venta 18.80 pesos Banamex: Compra 17.89 | Venta 18.91 pesos

Compra 17.89 | Venta 18.91 pesos Scotiabank: Compra 17.40 | Venta: 18.80 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.