Precio del dólar hoy sábado 19 de abril: Así se cotiza el billete verde este fin de semana

En este sábado 19 de abril de 2025, el precio del dólar en México se mantiene en un promedio de 19.94 pesos por unidad, en una jornada marcada por la continuidad del periodo vacacional de Semana Santa, en el que no ha habido actividad bancaria ni bursátil.

Durante el viernes 18 de abril no se registraron operaciones bancarias, por lo que el Banco de México (Banxico) no publicó un tipo de cambio oficial. No obstante, el dólar se cotizó en mercados en línea, donde cerró en 19.70 pesos por unidad, marcando una ligera estabilidad respecto a días anteriores.

A pesar de la pausa en los mercados locales, el peso mexicano ha mostrado solidez a lo largo de la semana, en un contexto internacional complicado debido a las tensiones económicas entre Estados Unidos y China.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, utilizado como referencia para operaciones oficiales, no se publica los fines de semana ni en días inhábiles. Banxico determina este valor a partir de un promedio ponderado de operaciones mayoristas realizadas en días hábiles, y posteriormente se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por ello, este sábado 19 de abril no hay una publicación del FIX, pero el tipo de cambio aplicable para el cumplimiento de obligaciones en dólares se estableció en 20.0213 pesos por dólar, según lo último determinado por Banxico.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR HOY EN BANCOS

Este es el tipo de cambio del dólar en ventanilla de las principales instituciones bancarias del país para este sábado:

Afirme : Compra: 19.00 | Venta: 20.70 pesos

: Compra: 19.00 | Venta: 20.70 pesos Banco Azteca: Compra: 19.10 | Venta: 20.20 pesos

Compra: 19.10 | Venta: 20.20 pesos BBVA Bancomer: Compra: 18.90 | Venta: 20.43 pesos

Compra: 18.90 | Venta: 20.43 pesos Banorte: Compra: 19.15 | Venta: 20.26 pesos

Compra: 19.15 | Venta: 20.26 pesos Citibanamex : Compra: 19.15 | Venta: 20.26 pesos

: Compra: 19.15 | Venta: 20.26 pesos Scotiabank: Compra: 18.00 | Venta: 21.50 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de la entidad financiera y las condiciones del mercado, por lo que se recomienda verificar directamente en sucursales o sitios oficiales al momento de realizar operaciones.