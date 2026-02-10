Precio del dólar hoy martes 10 de febrero: La moneda nacional arranca la semana con avance

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense y se mantiene firme por debajo del piso de las 18 unidades, en un contexto marcado por el debilitamiento global de la divisa norteamericana y una mayor estabilidad en los mercados financieros. Para este martes 10 de febrero de 2026, el tipo de cambio refleja un entorno favorable para la moneda nacional, luego de registrar avances durante la jornada previa.

De acuerdo con datos del mercado cambiario, el precio promedio del dólar en México se ubica hoy en 17.20 pesos por billete verde, cifra que confirma la apreciación del peso frente a la moneda estadounidense respecto al cierre del pasado viernes.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar el lunes 9 de febrero de 2026 fue de 17.2005 pesos, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias realizadas durante la jornada.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles, se estableció en 17.1907 pesos por dólar para este martes 10 de febrero de 2026.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en 17.2988 pesos por divisa verde, según informó el banco central.

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 10 DE FEBRERO

Afirme : Compra: 16.40 | 17.80 pesos | Venta: 16.40 | 17.80 pesos

: Compra: | Venta: Banco Azteca : Compra: 16.00 | Venta: 17.79 pesos

: Compra: 16.00 | Venta: 17.79 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.35 | Venta: 17.48 pesos

: Compra: 16.35 | Venta: 17.48 pesos Banorte : Compra: 16.69 | Venta: 17.55 pesos

: Compra: 16.69 | Venta: 17.55 pesos Citibanamex : Compra: 16.69 | Venta: 17.65 pesos

: Compra: 16.69 | Venta: 17.65 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o a través de plataformas digitales.