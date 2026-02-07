Precio del dólar hoy 7 de febrero: semana positiva para el peso mexicano

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El peso mexicano cerró la semana con un desempeño positivo frente al dólar estadounidense, lo que se reflejó en el tipo de cambio de este sábado 7 de febrero de 2026, cuando el billete verde se cotiza en 17.26 pesos en promedio. La moneda nacional logró una apreciación relevante al cierre de la jornada del viernes, recuperando parte del terreno que había perdido en días previos.

Durante la última sesión de la semana laboral, el peso avanzó 1.37% frente al dólar, de acuerdo con cifras del mercado cambiario, impulsado por un mayor optimismo entre los inversionistas y un ajuste favorable en las transacciones bancarias.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre del dólar el viernes 6 de febrero de 2026 fue de 17.2592 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico aclaró que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este sábado 7 de febrero no se publica el dólar FIX en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez que se obtiene la cifra en día hábil, esta se hace oficial tras su publicación en el DOF y es la que se toma como referencia al día siguiente.

En tanto, el tipo de cambio para calcular las obligaciones denominadas en dólares, determinado por Banxico para este sábado, es de 17.4070 pesos por cada dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 7 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en las principales instituciones bancarias del país:

Afirme: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca : Compra: 16.05 | Venta: 17.89 pesos

: Compra: 16.05 | Venta: 17.89 pesos BBVA Bancomer: Compra: 16.30 | Venta: 17.73 pesos

Compra: 16.30 | Venta: 17.73 pesos Banorte : Compra: 16.05 | Venta: 17.60 pesos

: Compra: 16.05 | Venta: 17.60 pesos Citibanamex: Compra: 16.76 | Venta: 17.70 pesos

Compra: 16.76 | Venta: 17.70 pesos Scotiabank: Compra: 16.76 | Venta: 18.20 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o en plataformas digitales.