  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 7 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy 7 de febrero: semana positiva para el peso mexicano

La moneda nacional cerró la semana con una apreciación frente al dólar, impulsado por el avance registrado en la última jornada laboral

Feb. 07, 2026
Precio del dólar hoy 7 de febrero: semana positiva para el peso mexicano

El peso mexicano cerró la semana con un desempeño positivo frente al dólar estadounidense, lo que se reflejó en el tipo de cambio de este sábado 7 de febrero de 2026, cuando el billete verde se cotiza en 17.26 pesos en promedio. La moneda nacional logró una apreciación relevante al cierre de la jornada del viernes, recuperando parte del terreno que había perdido en días previos.

Durante la última sesión de la semana laboral, el peso avanzó 1.37% frente al dólar, de acuerdo con cifras del mercado cambiario, impulsado por un mayor optimismo entre los inversionistas y un ajuste favorable en las transacciones bancarias.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de cierre del dólar el viernes 6 de febrero de 2026 fue de 17.2592 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las operaciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico aclaró que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios, con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se da a conocer al mediodía. Por esta razón, este sábado 7 de febrero no se publica el dólar FIX en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una vez que se obtiene la cifra en día hábil, esta se hace oficial tras su publicación en el DOF y es la que se toma como referencia al día siguiente.

En tanto, el tipo de cambio para calcular las obligaciones denominadas en dólares, determinado por Banxico para este sábado, es de 17.4070 pesos por cada dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 7 DE ENERO

El tipo de cambio del dólar en las principales instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.05 | Venta: 17.89 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.30 | Venta: 17.73 pesos
  • Banorte: Compra: 16.05 | Venta: 17.60 pesos
  • Citibanamex: Compra: 16.76 | Venta: 17.70 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.76 | Venta: 18.20 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o en plataformas digitales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy viernes 6 de febrero: Peso mexicano pierde 0.78% frete la divisa estadounidense
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 6 de febrero: Peso mexicano pierde 0.78% frete la divisa estadounidense

Febrero 06, 2026

La moneda nacional retrocedió tras la decisión de Banxico de mantener la tasa de interés, aunque se mantiene estable en el mercado cambiario

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México
Finanzas

José Antonio Meade es nombrado presidente del Consejo de Administración de HSBC México

Febrero 05, 2026

En 2018, fue candidato presidencial por la coalición "Todos por México", integrada por el PRI, el PVEM y Nueva Alianza frente a AMLO y Ricardo Anaya

Precio del dólar hoy jueves 5 de febrero de 2026: El peso retrocede ante expectativas sobre Banxico
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 5 de febrero de 2026: El peso retrocede ante expectativas sobre Banxico

Febrero 05, 2026

La moneda nacional muestra debilidad frente al dólar ante la cautela del mercado por la política monetaria de Banxico