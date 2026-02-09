  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero: La moneda nacional arranca con estabilidad

El peso inicia la semana con estabilidad frente al dólar, mientras el mercado cambiario muestra ligeros ajustes tras el cierre del fin de semana

Feb. 09, 2026
Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero: La moneda nacional arranca con estabilidad

El peso mexicano inicia la semana con ligeros movimientos frente al dólar estadounidense, en un contexto marcado por la cautela de los mercados y la expectativa sobre factores económicos internacionales. Este lunes 9 de febrero de 2026, el precio del dólar en México se mantiene estable, aunque con variaciones entre bancos y casas de cambio, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos antes de realizar cualquier operación.

En promedio, el dólar se cotiza hoy en 17.21 pesos por billete verde, de acuerdo con los registros del mercado cambiario.

Al tratarse de una divisa que se cotiza durante prácticamente todo el día, el tipo de cambio presentó ajustes al cierre de la jornada previa. El domingo 8 de febrero de 2026, el dólar cerró en 17.26 pesos, reflejando una ligera apreciación del peso frente a la moneda estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este lunes en 17.2988 pesos por dólar, valor que se utiliza como referencia para operaciones oficiales y ciertos contratos.

En tanto, el tipo de cambio para pagar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en 17.4070 pesos por divisa, también de acuerdo con información de Banxico.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 9 DE FEBRERO

Este es el tipo de cambio del dólar hoy 9 de febrero de 2026 en ventanilla bancaria:

  • Afirme: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 15.95 | Venta: 17.89 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 16.36 | Venta: 17.50 pesos
  • Banorte: Compra: 16.05 | Venta: 17.60 pesos
  • Banamex: Compra: 16.76 | Venta: 17.70 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Finalmente, es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que su cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones electrónicas. Antes de comprar o vender divisas, se recomienda comparar precios y considerar posibles comisiones.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

