Precio del dólar hoy 8 de febrero: el peso mexicano mantiene estabilidad frente al billete verde

De acuerdo con los registros de mercado, durante la mañana de este domingo el dólar estadounidense se intercambia en un promedio de 17.2436 pesos por dólar, con variación mínima respecto a días previos, lo que indica estabilidad en el mercado cambiario a pesar de ser un día inhábil bancario. El precio de compra se ubica en 16.9036 pesos, mientras que el de venta alcanza 17.5836 pesos, según los datos actualizados.

Este comportamiento refleja que el peso mexicano continúa con una tendencia firme frente al dólar, manteniendo niveles cercanos a los observados en los últimos días y sin movimientos abruptos de volatilidad, lo que puede atribuirse tanto al contexto económico interno como a la percepción de los mercados financieros sobre la estabilidad de las divisas emergentes.

Aunque los mercados financieros no operan de forma regular durante los fines de semana, los tipos de cambio que se observan en plataformas especializadas y promedios de bancos sirven como referencia para operaciones y planes de intercambio de divisas. La atención de analistas y participantes del mercado seguirá centrada en los próximos días hábiles, cuando las instituciones financieras reanuden completamente sus operaciones.

TIPO DE CAMBIO FIX

Determinado por el Banco de México (Banxico) con base en promedios del mercado de cambios al mayoreo y difundido en días hábiles, no se publica hoy domingo, debido a que el proceso de cálculo solo se realiza en días hábiles bancarios. Para fines de referencia, el FIX más reciente disponible se ubica en torno a 17.2988 pesos por dólar, correspondiente al viernes anterior.

El tipo de cambio FIX se utiliza como referencia oficial para contratos y obligaciones denominadas en dólares, y se da a conocer en el Diario Oficial de la Federación tras su publicación al mediodía en días hábiles bancarios.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 8 DE FEBRERO DE 2026

El tipo de cambio promedio de compra y venta en algunas de las principales instituciones financieras del país, con base en las cotizaciones que circulan hoy:

Afirme : Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos

: Compra: 16.50 | Venta: 17.90 pesos Banco Azteca : Compra: 16.05 | Venta: 17.89 pesos

: Compra: 16.05 | Venta: 17.89 pesos Banorte : Compra: 16.05 | Venta: 17.60 pesos

: Compra: 16.05 | Venta: 17.60 pesos BBVA Bancomer : Compra: 16.30 | Venta: 17.73 pesos

: Compra: 16.30 | Venta: 17.73 pesos Citibanamex : Compra: 16.81 | Venta: 17.74 pesos

: Compra: 16.81 | Venta: 17.74 pesos Scotiabank: Compra: 16.70 | Venta: 18.20 pesos

Es importante recordar que los precios de compra y venta del dólar pueden variar a lo largo del día según la institución, la plataforma utilizada y el tipo de operación, por lo que al momento de realizar cambios en ventanilla o en plataformas digitales pueden presentar ligeras diferencias.