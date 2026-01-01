Precio del dólar hoy jueves 1 de enero: Así inicia el peso mexicano este Año Nuevo 2026

El dólar comienza el jueves 1 de enero de 2026 con un tipo de cambio interbancario cercano a los 17.93 pesos por unidad, de acuerdo con los niveles observados al cierre del miércoles 31 de diciembre.

Al tratarse de un día feriado, no hay operaciones bancarias regulares, por lo que el precio se mantiene prácticamente sin cambios frente al último registro de 2025, en 17.59 pesos en promedio.

El peso inicia el Año Nuevo con una posición relativamente sólida, luego de cerrar 2025 como una de las monedas emergentes con mejor desempeño y una inflación más controlada en México y por una política monetaria prudente, cerrando el año con una tasa de interés más baja, pero aún atractiva para los inversionistas.

En el contexto internacional, los mercados financieros comienzan 2026 atentos a la política monetaria de Estados Unidos.

La expectativa de recortes graduales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha reducido la fortaleza del dólar a nivel global, lo que beneficia a monedas como el peso mexicano, al disminuir la presión cambiaria.

De acuerdo al Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio al cierre del 2025 fue de 18.0012 pesos por dólar, cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 1 DE ENERO 2026

Estas cifras pueden variar ligeramente entre instituciones financieras, ya que reflejan márgenes comerciales y no movimientos reales del mercado durante el feriado. Así quedó el dólar en las diferentes instituciones bancarias para este 1 de enero de 2026:

Afirme: Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos

Compra: 17.20 | Venta: 18.60 pesos Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.59 pesos

Compra: 16.85 | Venta: 18.59 pesos Banorte: Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos

Compra: 16.80 | Venta: 18.30 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.12 | Venta: 18.25 pesos

Compra: 17.12 | Venta: 18.25 pesos Citibanamex: Compra: 17.42 | Venta: 18.42 pesos

Compra: 17.42 | Venta: 18.42 pesos Scotiabank: Compra: 16.00 | Venta: 19.00 pesos

Aunque este jueves no se esperan movimientos relevantes en el tipo de cambio por ser un día feriado. Sin embargo, los analistas anticipan que en los primeros días hábiles de enero el dólar podría mostrar ligeras variaciones.

Todo dependerá de nuevos datos económicos, tanto en México como en Estados Unidos, que marcarán el rumbo del peso mexicano en el arranque de 2026.