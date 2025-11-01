¡Postre Rápido! Prepara el Pastel de Tres Leches más delicioso sin prender el horno

El pastel de tres leches es uno de los postres más queridos en la repostería mexicana por su textura húmeda, sabor dulce y toque cremoso. Pero si no se cuenta con horno o se busca una opción práctica, existe una versión que se puede preparar fácilmente en casa y sin complicaciones.
Esta receta promete un pastel esponjoso y lleno de sabor, cocido a baño maría, que conserva toda la esencia del tradicional tres leches. Lo mejor es que no se necesita más de una hora para disfrutar de este postre que encantará a todos.
PREPARA EL PASTEL DE TRES LECHES MÁS DELICIOSO
INGREDIENTES
- 6 huevos
- 1 ½ tazas de leche (375 ml)
- ? taza de aceite vegetal (165 ml)
- 1 ½ tazas de azúcar (190 g)
- 3 tazas de harina (375 g)
- 1 cucharadita de polvo para hornear Rexal® (8 g)
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla (10 ml)
- 1 taza de leche condensada (250 ml)
- 1 taza de leche evaporada (250 ml)
- 1 taza de leche entera (250 ml)
- Fresas, duraznos en almíbar y hojas de menta para decorar
PREPARACIÓN PASO A PASO:
- Licuar los huevos, la leche, la vainilla, el aceite, el azúcar, la harina y el polvo para hornear hasta obtener una mezcla uniforme.
- Verter la mezcla en un molde cubierto con papel para horno y tápalo con papel aluminio.
- Cocinar a baño maría en una cacerola a fuego medio durante unos 45 minutos.
- Dejar enfriar y reservar.
- En un tazón, mezclar las tres leches: condensada, evaporada y entera.
- Con un palillo, perforar el bizcocho y verter poco a poco la mezcla de leches hasta que se absorba completamente.
- Refrigerar y decorar con fresas, duraznos y menta.
En poco tiempo se tendrá un pastel de tres leches esponjoso y delicioso, sin necesidad de horno. Perfecto para celebrar, compartir o simplemente disfrutar una tarde dulce en casa.