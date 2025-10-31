  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, viernes 31 octubre 

Las presas del cuenca del Río Yaqui apenas alcanzan el 36% de su capacidad, reflejando una crisis hídrica en el esado de Sonora

Oct. 31, 2025
Las principales fuentes de agua de la región apenas alcanzan poco más de un tercio de su capacidad total.
Las principales fuentes de agua de la región apenas alcanzan poco más de un tercio de su capacidad total.

La falta de lluvias y el bajo almacenamiento en las presas de la cuenca del Río Yaqui han colocado al sur de Sonora en una situación alarmante. Las principales fuentes de agua de la región apenas alcanzan poco más de un tercio de su capacidad total, lo que agrava el panorama para las comunidades y el sector agrícola que dependen de este recurso vital.

Al corte del día miércoles, 29 de octubre, el volumen conjunto de las principales presas de la cuenca del Río Yaqui alcanzó apenas 2,525.8 millones de metros cúbicos (Mm³). 

NIVEL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte del viernes 31 de octubre, el volumen conjunto de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic alcanzó apenas 2,526.2 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa solo el 36% de su capacidad total.

Aunque el registro supera en 1,180.4 Mm³ el volumen observado en el mismo periodo del año pasado, la falta de lluvias continuas mantiene una situación crítica para los municipios del sur de la entidad, donde la dependencia del Río Yaqui es fundamental para la producción agrícola y el suministro de agua potable.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

Entre los tres embalses, se observan diferencias significativas en su nivel de almacenamiento:

  • Presa Angostura: 454.9 Mm³, equivalente al 59.7% de su capacidad, con un aporte de 5.9 m³/s y sin lluvias recientes.
  • Presa Novillo: 1,506.2 Mm³, lo que representa el 49.9% de su capacidad, con un aporte de 25.9 m³/s.
  • Presa Oviáchic: 565.1 Mm³, apenas 17.5% de su capacidad, sin aportes ni precipitaciones registradas.

En conjunto, los tres embalses presentan un aporte total de 31.69 m³/s, cifra que se considera insuficiente para cubrir la demanda de agua en la región.

imagen-cuerpo

El bajo nivel de las presas amenaza no solo las actividades agrícolas del Valle del Yaqui, sino también el abasto de agua a comunidades urbanas y rurales. Autoridades locales y organismos de usuarios del agua han expresado preocupación ante la posibilidad de que, de continuar la falta de lluvias, se requieran medidas más drásticas de racionamiento en los próximos meses.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy viernes 31 de octubre: el peso mexicano cierra la semana con nueva caída
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 31 de octubre: el peso mexicano cierra la semana con nueva caída

Octubre 31, 2025

La moneda nacional acumuló una nueva jornada en retroceso, en un contexto de incertidumbre financiera y volatilidad en los mercados

Infonavit lanza programa de reestructuración: mexicanos podrán salvar su vivienda sin afectar su historial crediticio
Finanzas

Infonavit lanza programa de reestructuración: mexicanos podrán salvar su vivienda sin afectar su historial crediticio

Octubre 30, 2025

Esta iniciativa busca apoyar a las familias que atravesaron una “mala racha” económica, evitando que pierdan su vivienda

Buen Fin celebra su 15 aniversario con más días de ofertas; conoce las fechas
Finanzas

Buen Fin celebra su 15 aniversario con más días de ofertas; conoce las fechas

Octubre 30, 2025

Por primera vez, la temporada de ofertas más esperada en México durará cinco días