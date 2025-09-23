Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben este martes 23 de septiembre su pago?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, continúa con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Durante septiembre se ha llevado a cabo el calendario de pagos del quinto bimestre del año y esta es la última semana de pagos de la Pensión Bienestar. La secretaria organizó todo el mes el calendario de pagos de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios, con el fin de evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos.

¿QUIÉNES RECIBEN ESTE MARTES 23 DE SEPTIEMBRE SU PAGO?

Este martes 23 de septiembre corresponde el pago únicamente a los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con la letra S, quienes recibirán un depósito de 6 mil 200 pesos en sus cuentas bancarias.

Así queda el calendario de pagos de esta semana

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

Con estas fechas se completa la última semana de dispersión del quinto bimestre del año.

Es importante recordar que este apoyo se entrega de manera bimestral, por lo que cada beneficiario recibe el monto correspondiente al periodo septiembre-octubre, consolidándose como un ingreso adicional que fortalece la economía de los hogares de personas mayores en todo el país.

¿QUIÉNES RECIBEN LA PENSIÓN DEL BIENESTAR?

El programa está dirigido a personas adultas mayores de 65 años en todo el país, sin importar su condición social, laboral o cultural. El apoyo bimestral es de 6 mil 200 pesos, que representa un ingreso extra para atender necesidades como alimentación, salud, transporte o vivienda.

De forma paralela, la Secretaría del Bienestar también realiza la entrega de otros programas sociales:

Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 200 pesos

: Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil pesos

: Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Con este esquema, el Gobierno federal busca garantizar un piso mínimo de bienestar económico a sectores de la población en situación de vulnerabilidad.