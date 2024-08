¿Estás en buró de crédito? Así puedes salir de la lista negra sin pagar el total de tus deudas

Caer en el Buró de Crédito es una situación común para muchas personas que han enfrentado dificultades financieras. Sin embargo, es posible mejorar tu historial crediticio para salir de esta situación y a continuación te explicamos cómo.

El Buró de Crédito es una base de datos que recopila información sobre el historial crediticio de las personas. Esta información incluye los créditos que has solicitado, los pagos que has realizado y si has tenido algún retraso. Las instituciones financieras consultan esta información para evaluar tu capacidad de pago antes de otorgarte un crédito.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN BUEN HISTORIAL CREDITICIO?

Un buen historial crediticio te abre puertas a mejores tasas de interés en créditos y tarjetas de crédito. Además, te permite acceder a una mayor variedad de productos financieros. Existen dos vías principales para mejorar tu historial crediticio:

EL PASO DEL TIEMPO

Deudas menores a 25 UDIS - Se eliminan después de un año.

- Se eliminan después de un año. Deudas entre 25 y 500 UDIS - Se eliminan después de dos años.

- Se eliminan después de dos años. Deudas entre 500 y 1000 UDIS - Se eliminan después de cuatro años.

- Se eliminan después de cuatro años. Deudas mayores a 1000 UDIS - Se eliminan después de seis años, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos.

NEGOCIAR CON LOS ACREEDORES. Puedes negociar con tus acreedores para establecer un plan de pagos más accesible. Si tienes la posibilidad, puedes liquidar la deuda de manera total.

CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS. Si tienes varias deudas pequeñas, puedes consolidarlas en un solo crédito con mejores condiciones.

Tomando en cuenta lo anterior, estos son algunos consejos a seguir para evitar llegar a esta situación, con el objetivo de mantener una salud financiera:

Lleva un control de tus pagos y los montos pendientes.

No evites las llamadas de cobro. Busca soluciones conjuntas.

Un asesor te puede ayudar a elaborar un plan de pagos y a negociar con tus acreedores.

Solicita tarjetas de crédito con un límite bajo y paga siempre a tiempo.

Salir del Buró de Crédito requiere paciencia y disciplina, pero al seguir estos consejos y trabajando en mejorar tus hábitos financieros, podrás recuperar tu historial crediticio y acceder a mejores oportunidades financieras en el futuro.