Donald Trump dejó de ser de los hombres más ricos del mundo

La fortuna del empresario asciende hasta hoy a 2 mil 500 millones de dólares, casi la misma cantidad con la que contaba hace un año, cuando estaba en el puesto 339 de los hombres más acaudalados del mundo.

Sin embargo, en este año, frente al empuje de las criptomonedas y el sector tecnológico, sus negocios inmobiliarios se han visto estancados, pues en comparación a cifras anteriores a la pandemia por Covid-19, la fortuna del exmandatario ha disminuido 600 millones de dólares, que, de acuerdo con Forbes, fue producto de sus decisiones de no reinvertir en nuevos negocios, como le aconsejaban sus asesores antes de llegar a la Presidencia de los Estados Unidos.

En 1996, Trump tuvo sus mejores tiempos y estuvo entre los primeros 100 hombres más ricos del mundo y, aun con algunos altibajos, su fortuna se mantuvo estable entre el 2000 y 2015; sin embargo, poco después empezó a decrecer.

Forbes destaca que durante su mandato como presidente de los Estados Unidos, su riqueza no ha dejado de bajar. En 2016 salió de la lista de los 200 más ricos; para 2020 ya no estaba en la de los 300 y este año ya no aparece en los 400.