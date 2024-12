¿Cuánto gana Elon Musk por hora en 2024? ¡La cifra es sorprendente!

Como propietario de Tesla, SpaceX y X (antes conocida como Twitter), Musk no solo destaca por su fortuna, sino también por su creciente influencia política y empresarial.

Tras ser nombrado asesor en el gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, Musk ha visto un incremento significativo en sus ingresos. Pero, ¿cuánto ha ganado por hora en lo que va del año 2024?

De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, hasta el 24 de diciembre de 2024, Elon Musk cuenta con un patrimonio neto de 474 mil millones de dólares. Esto representa un crecimiento notable en comparación con los 229 mil millones de dólares con los que inició el año.

En total, ha generado más de 245 mil millones de dólares en menos de un año, consolidándose como uno de los empresarios con mayores ganancias en el mundo.

Si analizamos esta fortuna en términos de tiempo, Musk ha ganado en promedio 28 millones 430 mil dólares por hora durante 2024. Este impresionante cálculo considera el periodo del 1 de enero al 24 de diciembre y refleja la volatilidad de su riqueza, influenciada principalmente por la capitalización bursátil de sus empresas.

