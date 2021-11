Checklist para planificar un viaje de chicas inolvidable y especial

Porque si estamos planeando un viaje de chicas con nuestras amigas, queremos que todo salga perfecto. Ahora bien, ¿cuál puede ser la mejor forma de asegurar que todo salga maravilloso, tal cual lo imaginamos todas?

En los apartados que siguen, compartimos cinco puntos fundamentales que hay que tener en cuenta para organizar un viaje de chicas inolvidable y especial.

Checklist para planificar el mejor viaje

1. Trajes de bañoNo tenemos ninguna duda de que, si estamos planeando un viaje con amigas, lo que queremos es agua. Sea la playa, piscina o el río, deseamos un espacio donde poder tirarnos a tomar sol y relajarnos. Por eso, el primer elemento indispensable es el traje de baño.

Ya sea que usemos bikinis o de una pieza, lo importante es contar con por lo menos dos opciones para variar el look con los días.

2. Ropa para distintas ocasionesAsí como es necesario contar con

bikinis

para estar cerca del agua, es una buena idea pensar en ropa adecuada para distintas ocasiones. Es muy probable que con nuestras amigas salgamos a un bar o a bailar, por lo deberemos tener ropa de noche.

Pero también es recomendable disponer de ropa cómoda para poder improvisar diferentes actividades y ser capaz de hacerlas sin que la ropa nos limite. A veces contar con más de un bikini para mujer es importante para sentirte segura en caso de que sufras algún percance o a alguna de tus amigas se le haya olvidado llevar el suyo, ahí es donde el compañerismo es distintivo.

3. Protectores y locionesResulta evidente que, si estamos planeando un viaje, es necesario contar con accesorios para nuestro cuerpo. En primer lugar, es importante contar con productos para el cuidado de la salud como protectores solares.

Luego, si se va a tomar sol hay que hacerlo de forma adecuada, con una loción de calidad. Es posible conseguir buenas opciones durante el Buen Fin 2021, la famosa semana de descuentos online, que se desarrollará a mediados de noviembre.

4. Una lista de actividades¿Una lista dentro de una lista? Sí, es una muy buena idea contar con un plan de actividades para aprovechar mejor el tiempo del viaje. Aunque sea un plan mínimo, coma una pequeña lista de las cosas que deseamos hacer con nuestras amigas.

Nada muy riguroso, para que también haya espacio para la improvisación y los planes que surgen inesperadamente. Lo ideal sería un equilibrio entre planeamiento y libertad.

5. Un presupuesto detalladoEsto puede resultar aburrido y hasta un poco contraproducente con la idea de relajarse, pero es una gran idea saber con cuánto dinero se dispone. En este punto, no es necesario realizar un balance empresarial, pero sí un presupuesto lo más detallado posible.

A la larga, esto asegurará un mayor disfrute ya que será un viaje que se haga con tranquilidad. Como complemento, puede llevarse una lista de gastos para cotejar con ese presupuesto.

Lo más importante de un viaje con amigas es que todo salga de acuerdo a nuestras expectativas, a la larga, el bikini que uses será un detalle, ya verás. En ese sentido, no hay nada mejor que hacer una checklist para que no te falte nada.