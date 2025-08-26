CFE: ¿Qué pasa si me excedo de consumo de energía en Sonora?

Ahorrar en el recibo de luz no solo depende de apagar focos o desenchufar aparatos: un factor clave es no rebasar el límite de consumo mensual que establece la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Si lo haces, entras en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), donde cada kilowatt-hora (kWh) cuesta hasta tres veces más y sin subsidio.
¿CUÁL ES EL LÍMITE DE CONSUMO DE ENERGÍA EN SONORA?
En estados con clima extremadamente caluroso, como Sonora, los topes son más altos que en zonas templadas debido al uso constante de aires acondicionados. Por ejemplo:
- Tarifa 1C: hasta 850 kWh mensuales.
- Tarifa 1D: hasta 1,000 kWh.
- Tarifa 1E: hasta 2,000 kWh.
- Tarifa 1F: hasta 2,500 kWh.
Si tu consumo promedio mensual supera estos límites, pasarás a DAC. Y no basta con reducir un mes: para recuperar el subsidio debes mantenerte por debajo del tope durante varios periodos consecutivos.
¿CUÁNTO PAGARÁS EN LA TARIFA DAC?
En 2025, la CFE anunció aumentos en las tarifas. Actualmente, la tarifa básica doméstica ronda entre $1.08 y $1.10 por kWh, pero en DAC el precio se dispara a $6.2–$7.8 pesos por kWh, sin subsidio.
SUBSIDIOS Y TARIFA DE VERANO
Para aliviar el gasto en zonas cálidas, la CFE aplica la tarifa de verano del 1 de mayo al 31 de octubre, con precios subsidiados en categorías 1C, 1D, 1E y 1F. Este beneficio es automático, siempre que no rebasas tu límite.
CONSEJOS PARA NO EXCEDERTE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA
- Configura tu aire acondicionado a 24 °C y usa ventiladores para reforzar.
- Aísla tu hogar del calor para reducir el uso de aparatos.
- Desconecta electrodomésticos cuando no los utilices.
- Monitorea tu consumo en la app CFE Contigo.
Superar el límite en Sonora puede triplicar tu recibo y dejarte sin subsidio. Por eso, controlar el consumo no solo protege tu bolsillo, también contribuye al uso responsable de la energía.