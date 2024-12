CFE: ¿existe multa por no pagar a tiempo el recibo de luz?

Cada dos meses en México, los hogares que tengan un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reciben su recibo de luz emitido por las autoridades y que deberá ser pagado para evitar que la electricidad sea cortada. Sin embargo; muchos se enfrentan a la preocupación de no poder pagar a tiempo e ignoran los costos que se pueden generar o si existe la posibilidad de recibir una multa.

Es importante como usuario del servicio que sepas las consecuencias que existen al no pagar a tiempo el recibo de luz y los costos que se pueden generar si no se hace el pago correspondiente. Esto te permitirá tomar tus precauciones para que las autoridades no hagan el corte del servicio.

¿HAY MULTA SI NO PAGO MI RECIBO DE LUZ A TIEMPO?

La CFE señala que no existe una multa al no pagar tu recibo de luz a tiempo; sin embargo, sí existen consecuencias como es el corte del servicio y también una serie de cargos adicionales que se deben contemplar al momento de hacer el pago. Al momento de pagar tu cuenta con las autoridades de la comisión, habrá intereses y cargos extra por los pagos atrasados.

Las autoridades establecen que el corte de servicio se realiza cuando la deuda alcanza un monto considerable. Una vez que se ha suspendido el servicio, el usuario debe liquidar el monto pendiente y el costo por la reconexión; los cargos por reconectar el servicio dependen de varios factores, como la cantidad de cables de instalación y ubicación geográfica de la vivienda o local.

¿CÓMO SE REALIZA LA RECONEXIÓN DE LUZ?

Una vez que se haya hecho el pago de la deuda del recibo de luz de la CFE, deberás comunicarte con las autoridades a través del número 071 para notificar que tu deuda está saldada. Dependiendo de tu ubicación, el tiempo para la reconexión puede variar; dentro de una zona urbana el tiempo de espera puede ser de un día, por otro lado, si resides en una zona rural, la reconexión puede tardar hasta tres días.

Es importante señalar que en los cajeros de la CFE o la app es posible hacer el pago del servicio junto con el de reconexión, de esta manera las autoridades recibirán la notificación de manera inmediata y no será necesario hacer la llamada a los encargados en realizar el proceso de reconexión.