Autos chocolate: cuándo es la fecha límite para regularizar tu coche en septiembre

La regularización de autos chocolate se encuentra llegando a la fecha límite correspondiente al mes de septiembre. Si eres dueño de algún auto extranjero, es importante realizar este trámite pues de otra manera no podrás circular con tu automóvil por las calles de México; este proceso que comenzó el 19 de marzo de 2022 ha tenido varias prórrogas y extensión, sin embargo, se encuentra en la recta final.

Los autos chocolate son en su mayoría vehículos de origen extranjero, en su mayoría ensamblados en Estados Unidos y no cuentan con los permisos o certificados para poder circular en México. Ante esto, el gobierno federal comenzó con el programa de regularización en el cual los dueños deben pagar la cuota de 2 mil 500 pesos.













FECHA LÍMITE PARA REGULARIZAR LOS AUTOS CHOCOLATE

El programa de regularización seguirá hasta el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, plazo que se cumple en el mes patrio, siendo la fecha límite para poder llevar los autos chocolate a los centros correspondientes el próximo 30 de septiembre. Los dueños de estos vehículos tendrán todo este mes para poner en orden su propiedad, de otra manera, no podrán circular por México.

A pesar de que el programa tuvo varias extensiones, es importante señalar que los dueños no deben confiarse pues no se sabe si el programa de regularización se mantendrá en el sexenio de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Por el momento; la próxima mandataria no ha abordado el tema sobre la regularización de los autos chocolate, por lo que se recomienda hacer el trámite durante este mes de septiembre.

Es posible hacer una cita para comenzar el proceso por medio de la página oficial del Gobierno de México, sólo se solicitará la elección del estado en dónde se desea hacer el trámite y la CURP del dueño para generar la cita. Es importante mencionar que la cita no garantiza la regularización del vehículo.