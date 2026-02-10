Alza en cigarros y refrescos lideran el aumento de la inflación en México al inicio de 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El inicio de 2026 trajo un aumento en la inflación en México, impulsado principalmente por el encarecimiento de productos de consumo cotidiano como los cigarros, los refrescos envasados y la comida preparada en pequeños establecimientos.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al dar a conocer los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondientes a enero.

IMPACTO DEL IEPS EN LA INFLACIÓN DE ENERO

Durante el primer mes del año, la inflación general anual se ubicó en 3.79%, mientras que a tasa mensual los precios aumentaron 0.38%.

Este incremento estuvo influido, en gran medida, por los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que suelen aplicarse al comenzar cada año y afectan directamente productos como cigarros y bebidas azucaradas.

Los cigarros fueron el producto que más presionó al alza la inflación en enero. Su precio aumentó 14.51%, lo que se tradujo en una incidencia de 0.095 puntos porcentuales sobre la inflación mensual.

En segundo lugar, se ubicaron los refrescos envasados, cuyos precios subieron 5.53% y aportaron 0.070 puntos porcentuales al INPC. En ambos casos, el incremento respondió principalmente a la actualización del IEPS, un impuesto que se traslada al consumidor final.

Otro rubro que contribuyó de manera importante al aumento de precios fue el de loncherías, fondas, torterías y taquerías. Estos establecimientos registraron un alza mensual de 1.18% en sus precios, con una incidencia de 0.064, reflejo del encarecimiento de insumos y costos operativos.

También destacaron la vivienda propia, con una incidencia de 0.039, y los restaurantes y servicios similares, que aportaron 0.025 puntos porcentuales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE MODERARON LA INFLACIÓN

Además, algunos productos agropecuarios mostraron incrementos relevantes. El precio del plátano aumentó 12.96% y el del limón 21.21%, lo que impactó la inflación con incidencias de 0.023 y 0.018, respectivamente.

En contraste, varios productos ayudaron a moderar el aumento general de precios. El transporte aéreo fue el que más contribuyó a la baja, con una caída de 36.64% en sus tarifas y una incidencia negativa de -0.116 puntos porcentuales.

El huevo también registró una reducción de 6.31% en su precio, con una incidencia de -0.061, mientras que el gas doméstico LP restó -0.039 puntos porcentuales a la inflación mensual.

En conjunto, los datos muestran que la inflación de enero de 2026 estuvo marcada por un equilibrio entre alzas derivadas de impuestos y consumo diario, y bajas en servicios y energéticos, lo que permitió que el incremento de precios se mantuviera en niveles moderados al inicio del año.